Bursa’nın gastronomi şöleni başlıyor

EKONOMİ (BURSA) - Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali, 26 Eylül Cuma günü kortej yürüyüşü, dostluk çorbası ikramı ve protokol töreniyle başlayarak 3 gün boyunca her yaştan lezzet tutkununu bir araya getirecek. Gastro ekonomi ve tarım, sosyal gastronomi, kültür-sanat ve gastro turizm ekseninde gerçekleşecek olan festival; Mudanya’dan Karacabey’e, İznik’ten Orhaneli’ye kadar tüm ilçelere yayılacak. Yerel şeflerle birlikte ulusal ve uluslararası konukların de katılacağı festivalde, atölyeler, yarışmalar, tadım ve tanıtım programları, söyleşi ve paneller, şef buluşmaları, üretici ziyaretleri ve kültürel etkinlikler düzenlenecek. Ünlü şeflerin Bursa esnafıyla da buluşacağı festivalde, gastronominin kültürde, sinemada ve anlatıda da iz bıraktığını ortaya koyan film, açık hava gösterimleri ve yönetmen-yapımcı katılımlı sohbetler de yer alacak. Bursa’nın yaşam kültürünü yansıtan gezek programı da bu yıl festivale eşlik edecek.

‘Rota yeniden oluşturuluyor’

Festivalin tanıtım toplantısı, Türkiye'yi gastronomi alanında temsil eden ünlü isimlerin, yazarların, ulusal ve yerel gazetecilerin katılımıyla Mudanya Montania Hotel’de yapıldı. Basın toplantısında konuşan Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Rota yeniden oluşturuluyor’ temasıyla geçmişten geleceğe uzanan yeni bir mutfak yolculuğunu, 4. Uluslararası Gastronomi Festivali ile başlatmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Festivalin dört ana eksen etrafında çok katmanlı bir deneyim sunacağını belirten Başkan Bozbey, festivale katkı sağlayan tüm şeflere teşekkür etti. Bursa’nın güçlü bir gastronomi kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Başkan Bozbey, “Festivalimiz de bu yolda atılmış en etkili adımlardan biridir. Bursamızın gastronomi alanındaki marka değerini yükselten, yerel üreticilerimizin ve işletmelerimizin görünürlüğünü artıran, ziyaretçilere ise kaliteli bir gastronomi deneyimi sunan birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacağız. Festivalden 2 gün önce 3 uluslararası şef, 3 Türk şef ve 5 sosyal medya fenomeninden oluşan özel ekip, ilçelerimizde üreticilerle buluşacak” dedi.

“Bursa tatları, lezzet tutkunlarını bekliyor olacak”

İstanbul, İzmir, Antalya, Hatay ve Bursa’daki 5 gastronomi okulundan öğrencilerin ve akademisyenlerin, festival öncesinde köylerde saha çalışmaları yapacağını ifade eden Başkan Bozbey, tüm Bursalıları ve kente ziyarete gelen misafirleri ağırlayacak bir festival olacağını dile getirdi. Çocuklar için özel hazırlanan alanlarda eğlence ve lezzetin bir araya geldiği minik şef etkinliklerinin olacağını söyleyen Başkan Bozbey, “Gastronomi temalı fotoğraf yarışması yapılacak. Festival boyunca ilçe belediyeleri, kadın kooperatifleri, yerel üreticiler ve Bursa yemekleri sunan işletmeler başta olmak üzere Bursa lezzetleri ile yabancı kardeş şehirlerimizin lezzetlerini kapsayan stantlar da lezzet tutkunlarını bekliyor olacak” dedi.

‘Lezzet Durağı’ projesi

Festival kapsamında ‘Lezzet Durağı’ projesini de hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Bozbey, “Kentin gastronomi mirasını korumak ve özgün lezzetlerini geleceğe taşımak amacıyla belirli kriterler doğrultusunda değerlendirme yapacak özel bir kurul oluşturduk. Bu kriterler çerçevesinde Bursa’nın ürünleriyle yapılmış lezzetleri sunan işletmelere ‘Bursa Lezzet Durağı’ sertifikası vereceğiz” diye konuştu.

Bursa Gastronomi Kitabı kente kazandırılacak

Kentin değerlerini öne çıkaracak ‘Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ de düzenleyeceklerini belirten Başkan Bozbey, zirvede Bursa’nın coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımının, ticarileşme süreçlerinin, marka değerinin ve gastronomi turizmine katkılarının ele alınacağını ifade etti. Festival kapsamında lezzetle kültürün buluştuğu prestijli bir eser olan ‘Bursa Gastronomi Kitabı’nı kente kazandıracaklarını dile getiren Başkan Bozbey, “Kentin köklü gastronomi kültürünü tanıtmak, geleneksel mutfak mirasını kayıt altına almak amacıyla hazırlanan özel çalışmada; Bursamıza özgü tarifler, mutfak hikâyeleri ve yöresel ürünlerle birlikte, kentin lezzet dünyasını yansıtan özgün içerikler yer alacak” dedi.

“Bursa, büyük bir potansiyele sahiptir”

4.Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali’yle kenti gastronomiyle büyüten uzun soluklu bir yolculuğun güçlü adımlarını attıklarını vurgulayan Başkan Bozbey, “Kentimiz için hedeflediğimiz turizm vizyonuna katkı sağlayarak, Bursamızı dünyada adından söz ettiren bir miras kent yapacağımıza inanıyoruz. Festivalin hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Güçlü tarımı ve köklü gelenekleriyle Bursamız, geleceğe ilham verebilecek büyük bir potansiyele sahiptir” diye konuştu.