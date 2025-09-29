Bursa’nın gastronomi şöleni dolu dolu geçti

EKONOMİ (BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlendiği ‘Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali, 3 gün boyunca on binlerce gastronomi tutkununun damaklarında unutulmaz tatlar, hafızalarında keyifli anlar bıraktı. Usta şeflerle birlikte mutfağa giren Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, Çardak kebabı ve tahinli pide yaparak vatandaşlara ikram etti. Bursa’nın sahip olduğu zengin mutfak kültürü ve tescilli lezzetleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ‘Rota Yeniden Oluşturuluyor’ temasıyla düzenlenen 4. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali’nde bir kez daha vitrine çıktı. Merinos Parkı’nda kentin gastronomi alanındaki potansiyeli gözler önüne serilirken, ziyaretçiler 3 gün boyunca Bursa yöresine ait farklı lezzetleri tatma imkanı buldu.

Bursa mutfağı uluslararası alanda tanıtıldı

Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir tarafından gelen yerli ve yabancı şefler, Bursa’nın yöresel ürünlerini modern bir şekilde yorumlayarak farklı tabaklar hazırladı. Moldova, KKTC, Çin, Bulgaristan, Ukrayna, Belarus ve Tataristan’dan gelen ekipler, kendi ülkelerine ait lezzetleri tanıtırken aynı zamanda Bursa mutfağını da yakında görme imkanı buldu. Festivale katılan onlarca gastronomi profesyoneli, deneyimlerini ve tecrübelerini hem tezgahta hem de oturumlarda lezzet tutkunlarıyla paylaştı.

Festival yarışmalardan konserlere, dinletilerden eğitimlere, söyleşilerden panellere kadar 100’den fazla etkinliğe ev sahipliği yaptı. Festivalin son gününde tahinli pide, Gedelek turşusu, cevizli lokum atölyeleri ise ziyaretçilerin katılımıyla keyifli bir ortamda gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, vatandaşlarla sohbet ederek stantlardaki yöresel ürünleri inceledi. Yarışma alanında Araz Aknam, Serap Doğru ve Emrah Taş’ın ‘Çardak Kebabı’ atölyesine konuk olan Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, mutfak önlüğünü takıp etleri pişirip hamur açtı. Şeflerin yardımıyla börekleri hazırlayan Başkan Bozbey, deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Daha sonra Lezzet Atölyesi’ne geçen Başkan Bozbey, Bursa’nın en özel lezzetlerinden olan tahinli pide yaparak vatandaşlara ikram etti.

“Bursa’nın gastronomisini daha yukarıya taşıyacağız”

Festivalin düzenlemesinde emeği geçenlere ve katılan herkese teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Şeflerimizden tam not alan festivalimiz, ülke sınırlarını aşarak dünyada yer edinen bir düzeye geldi. 3 gün boyunca yoğun bir ilgi vardı. Bursalılar da sahiplendi. Bursa bütünleşince, birleşince her yaptığı etkinliği Türkiye’yi aşıyor ve dünyada konuşuluyor. Önümüzdeki sene daha iyisini yapmak için festivalin hemen ardından harekete geçeceğiz. Yurtdışında bizlerin mutfağını tanımak isteyen daha fazla şefi davet edeceğiz. Yerli şeflerimizle birlikte çalışarak Bursa’nın gastronomisini daha yukarıya taşıyacağız. Bursa, gastronomi turizminden de pay alan kentlerden biri olacaktır. Önümüzdeki yıl gastronomi festivaline dünyanın çeşitli yerlerinden turist bekliyoruz. Birçok ülkede reklam çalışması yaparak duyuracağız. Gelen misafirler, oluşturacağımız gastronomi rotasıyla Bursa’nın ürünlerini tadabilecekler” dedi.