“Bursa’nın geleceği kentsel dönüşümdür”

ALİ ŞAHİN/BURSA



Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısı Başkan Alinur Aktaş’ın başkanlığında yapıldı. Sadece deprem konusunun ele alındığı toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, depremin ilk gününden beri Gaziantep ve Hatay’da yaptıkları çalışmaları ve bölgeye dair izlenimlerini anlattı. Bölgede bugüne kadar bine yakın personel ve 300’ü aşkın araç ve ekipmanla hizmet verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, toplanan yardımların dağıtımı, seyyar tuvaletlerin kurulumu ile çadır kent ve konteyner kent kurulumu ile görevlendirildikleri Hatay’daki çalışmalarının da kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyledi.



Deprem kuşağında olan Bursa’nın da deprem gerçeği ile karşı karşıya olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bursa’nın geleceği kentsel dönüşümde. Bu dönüşüm ya bizlerin elinde kontrollü ve planlı biçimde gerçekleşecek ya da maalesef deprem sebebiyle canların kaybı, millî servetin hebasıyla olacak. Seçim hepimizin. Bursa’nın bir geleceğinin olabilmesi için atacağımız her adım kentsel dönüşüme çıkacak. Bu işi belediyelerin görevi olarak yürüttüğü rutin bir faaliyet olarak görmüyoruz. Her gün ekranlarda görmekte olduğumuz manzaranın da açıkça gösterdiği gibi bu iş, vatandaşlarımızın canını kurtarmakla eşdeğerdir. Biz bu anlayışla kentsel dönüşümü yüksek bir hedef olarak görüyoruz” diye konuştu.

Zemin tehlike haritası çıkarıldı

Türkiye’de zemin tehlike haritalarını çıkartan ilk üç ilden birisinin Bursa olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bugüne kadar birçok veriyi topladık, analizlerini yaptık. Hâlen yürütmekte olduğumuz çevre düzeni planı çalışmasının veri toplama sürecinde bütün ilimizin zemin durumunu, TÜBİTAK ile birlikte 3 yıl süren çalışmanın sonunda ortaya koyduk. 2020 yılından beri devam eden süreçte ilimizdeki yaklaşık 650 bin yapının bina envanterini oluşturmaktayız. Yüzde 80’ini de tamamlamış durumdayız. Bütün ilçelerimizdeki yapıları; kat yüksekliği, yapım yılı gibi kriterlere göre sınıflandırıyoruz. Bir diğer adımımız bu yapıların risk durumlarının da ortaya konmasıdır. Belediyemizin kendi imkânlarıyla analiz ettiği veriler, deprem riski açısından kentin bütününü ele alacak olan ve JICA ile yürütülen çalışmaya altlık teşkil edecek” dedi.

7 bin 592 bağımsız bölüm yıkılacak

Büyükşehir Belediyesi olarak halen farklı ilçelerde 10 farklı bölgede kentsel dönüşüm uygulamalarının yürütüldüğünü veya planlama sürecine dâhil edildiğini açıklayan Başkan Aktaş, “5 yıllık süreçte kentsel dönüşüm ve riskli yapı çalışmaları kapsamında; 352 binada 2 bin 180 bağımsız bölümü yıktık. Bununla birlikte bu yıl 1270 bağımsız bölümün inşaatını tamamlayıp, Yiğitler, Sıcaksu ve Beşyol’da hak sahiplerine teslim edeceğiz. 2023 yılı içerisinde Bursa genelinde devam eden ve hedeflenen toplam 870 bin metrekare proje alanında; 1968 binada 7 bin 592 bağımsız bölüm yıkılarak, 9 bin 980 adet konutun inşaatına başlanacak. Yaptığımız çalışmalar sadece afet öncesine yönelik değil, afet sonrası için de hazırlanmaktayız. Ama öncelikle deprem öncesine ivedi olarak çalışmak zorundayız. Bu konuda hepimize sorumluluk düşmektedir. Hepimiz taşın altına elimizi koymak durumundayız. Canımız yanmadan tedbir almak mecburiyetindeyiz. İnsanlarımızı korumak bizim boynumuzun borcu. Rabbim, böylesi büyük felaketlerden ülkemizi, milletimizi ve devletimizi korusun” diye konuştu.