Bursa’nın Gündemi ‘Susuzluk’ Ama Fazlası Var!

Ömer Faruk Çiftçi / Bursa’dan

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde “Velhasıl Bursa sudan ibarettir.” diye bahsettiği kentimizde susuzluk çekiyoruz. Bırakın Türkiye’yi, dünyanın ambalajlı su ihtiyacını karşılayan Bursa’da haftada iki gün su kesintileri yapılıyor. Güler misiniz, ağlar mısınız?

“Sudan siyaset olur mu?” diyebilirsiniz ama kentte alası yapılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, durumu “yılların ihmali” olarak açıklarken; eski yönetim, Çınarcık Barajı’ndan gelen isale hattının Bozbey tarafından 1,5 yıl geciktirildiğini iddia ediyor. Siyasetçiler arasında ağız dalaşı devam ededursun, gerçek olan şu ki; yönetimlerin beceriksizlikleri nedeniyle yanı başımızda bulunan Çınarcık Barajı dolu halde dururken biz kentte susuzluk yaşıyoruz.

İnşaat Sektöründe Neler Oluyor?

İnşaat sektörünün son dönem parlayan firmalarından Atış Yapı’nın konkordato ilan etmesiyle bu sektörde de çözülmeler başladı. İlgili firmayla çalışan çok sayıda irili ufaklı işletme ya iflas etti ya da konkordato sürecine girdi. Atış Yapı ailesi ise dolandırıcılık iddiasıyla cezaevini boyladı.

Kentte bir başka bomba etkisi yaratan gelişme de önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in tutuklanması oldu. Erdem’le beraber soruşturmada adı geçen bazı inşaat firması sahipleri de tutuklandı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir göreve başladığında, eski Başkan Turgay Erdem döneminde yapılan inşaatların yüzde 85’inde sorunlar olduğunu açıklamıştı.

Aslında Erdem hakkında soruşturma açılması sürpriz değil, herkesin beklediği bir durumdu. Asıl merak edilen ise şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in beş yıl yardımcılığını yapan Erdem’in vereceği ifade.

İddia şu ki; Nilüfer bölgesinde yaşanan inşaat usulsüzlükleri Erdem dönemiyle sınırlı değil, bu işlerin Bozbey döneminde başladığı yönünde. Tabii bu bir iddia. Gerçekler, Turgay Erdem’in mahkemede vereceği ifadeyle ortaya çıkacaktır.

İş Dünyası Zor Dönemde

İş dünyası ekonomik darboğazdan çıkış ararken, tekstil başta olmak üzere çok sayıda sektörde işçi çıkışları artış göstermeye başladı. Organize sanayi bölgelerinde kiralık ve satılık tabelaları hayli arttı. TEKNOSAB’da yatırımlar, zorunlu olanlar hariç, durdu.

Yapımı planlanan çok sayıda proje askıya alındı.

Her alanda bir dağınıklık ve yeniden yapılanma süreci göze çarpıyor. Kent bakalım ne zaman kendine gelebilecek?