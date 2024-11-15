Bursa'nın ilk tıbbi ve aromatik bitki işleme Nilüfer’de tesisi açıldı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Nilüfer Belediyesi, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak hedefiyle Bursa'nın ilk tıbbi ve aromatik bitki işleme tesisini Hasanağa Mahallesi’nde açtı. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğiyle hayata geçirilen tesis, tıbbi ve aromatik bitkilerin distilasyon yöntemiyle işlenmesini ve elde edilen uçucu yağların çeşitli sektörlerde kullanılabilmesine imkan sunacak. Bursa’nın yanı sıra çevre illerin ilçelerinin de faydalanabileceği tesisin açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Tıbbi ve aromatik bitkilerin dünya genelinde hızla yaygınlaşan bir kullanım alanına sahip olduğunu hatırlattı.

Nilüfer Belediyesi gelişimelere ayak uydurmaya çalıştıklarını belirten ve tesisin, bölgedeki çiftçileri teknolojiyle buluşturarak üretim alanında güçlü bir yapı oluşturmayı hedeflediğini söyleyen Başkan Özdemir, "Bu tesis, sadece bir üretim merkezi değil; aynı zamanda sürdürülebilir tarım ve bölgesel kalkınma alanlarında da önemli bir yer edinecek" dedi.

“Yerel üreticiye katma değer sağlayacak”

İlk etapta 3 bin 500 litre kapasiteye sahip olan ve 5 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen tesisin ihtiyaca göre kapasitesinin artırılabileceğini ifade eden Özdemir, "Bu tesis sayesinde lavanta, nane, biberiye, adaçayı, ölmez otu, papatya, kekik, defne gibi bitkilerden uçucu yağ elde edilmesi mümkün olacak. Yerel üreticilerimiz cüzi bir ücret karşılığında bu hizmetten faydalanarak ürünlerine katma değer katabilecek" diye konuştu.

Tarım ve teknolojinin birleşimi sayesinde kırsaldaki gençlere iş imkanı sağlanabileceğini dile getiren Özdemir, lavanta, kekik, adaçayı gibi bitkilerin tarımsal üretiminin yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaptı. Başkan Özdemir ayrıca tesisin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.