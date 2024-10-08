Bursa’nın ‘Kent Anayasası’ için çalışmalar başladı

EKONOMİ (BURSA) - Tarımdan sanayiye, turizmden kalkınmaya, sosyoekonomik dengeden kent kimliğinin ortaya çıkarılmasına kadar birçok konuda Bursa’nın gelecek vizyonunu katılımcı ve bilimsel bir akılla belirleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Kent Anayasası’nı oluşturacak 2050 vizyonlu ‘1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’ çalışma yaklaşımını kamuoyuyla paylaştı. Toplantı öncesinde, başkanlığını CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın yaptığı ve akademik oda temsilcileri ile bilim insanlarından oluşan Bursa Planlama Ajansı Danışma Kurulu, ikinci kez bir araya geldi. Toplantıda, ‘1990’ların sonunda Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın planlanma yaklaşımı’ konulu söyleşi düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentteki gidişatı tersine çevirip yaşanabilir Bursa’yı hep beraber oluşturmak istediklerini ifade etti.

Bursa’nın geleceğine yön verecek çok önemli bir adım attıklarını dile getiren Başkan Bozbey, “‘Bursa 2050 Vizyonu Çevre Düzeni Planı’ ile çevresel, sosyal ve ekonomik kalkınmanın bütün olarak ele alındığı bir süreci başlatıyoruz. Bursa’mız, Türkiye’nin en değerli kentlerinden biridir. Kentlerimizi yalnızca büyümek için değil, dengeli bir şekilde gelişmek için planlamalıyız. Uzun vadeli ve büyük hedefler koyarak Bursa’mızı daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışıyoruz. Bursa’nın geleceği için sağlam bir gelişim stratejisi oluşturmamızın şart olduğunu biliyoruz” dedi.

Kent politikaları kentli ile geliştirilecek

Bozbey, tüm kent sakinlerinin ayrımcılık gözetmeksizin sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşaması, kentli haklarının sağlanması, Bursa’nın fiziksel, kültürel, sosyo-ekonomik yapısını yansıtan kent kimliğinin belirlenmesi, geleneksel merkeziyetçi bir yönetim anlayışı yerine katılımcı yönetim modelinin hayata geçirilebilmesi ve gelecek kuşaklara yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir, yeşil bir Bursa bırakılmasını hedeflediklerini vurguladı. Başkan Bozbey, tüm bu çalışmaları Bursa Planlama Ajansı (BURSAPLAN) kapsamında yürüteceklerini anlattı. Başkan Bozbey, “Bursa’mıza ilişkin yapılacak tüm faaliyetler; ajans bünyesindeki mekansal projeler, veri, istatistik, kent koordinasyonu, eğitim, organizasyon, iletişim birimlerimiz tarafından işbirliği ile yürütülecektir. Bu kapsamda 88 teknik uzman, idari ve destek ekiplerle birlikte toplam 125 personel görev alacaktır. Tüm planlama çalışmaları; ilgili kamu kurum ve kuruluşları, akademik odalar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, Bursa halkı ve özel sektör temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirilecektir. Bursa Planlama Ajansı; plan, proje ve koordinasyon çalışmalarını Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’mizde toplam 1400 metrekare kapalı alanda gerçekleştirecektir” diye konuştu.

“Bursa’nın ‘Kent Anayasası’ olacaktır”

Bursa’nın yürürlükteki 1998 yılı onaylı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın 2020 yılı projeksiyonlu olarak hazırlandığını belirten Başkan Bozbey, Türkiye’de ilk çevre düzeni planının yapıldığı Bursa’nın, bugün yürürlükteki en eski çevre düzeni planına sahip olduğunu dile getirdi. Zamanının şartlarına göre oldukça katılımcı ve bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilen planın; projeksiyon hedef yılını aştığını, çağın gerekliliklerini ve kentin ihtiyaçlarını karşılamadığını dile getiren Başkan Bozbey, “Önceki dönemlerde yeni çevre düzeni planları hazırlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmüş ancak onay süreçleri tamamlanamamıştır. Hep birlikte oluşturacağımız yeni vizyonla kentimizi 2050 yılına ulaştıracak, şu ana kadar anlattığımız tüm hedeflerin gerçekleştirilmesinin ilk adımı olan çevre düzeni planı çalışmalarını başlattık. Bu Çevre Düzeni Planı, Bursa’nın ‘Kent Anayasası’ olacaktır. Marmara’yı da bütünsel anlamda düşünmek ve planlamak zorundayız. Marmara Denizi, hepimizin ortak alanıdır. Bu planlama süreçlerini yönetmek ve birleştirilebilecek düzeye getirmekle sorumluyuz” dedi.

Bursa, 6 bölgede değerlendirilecek

Alanında uzman akademisyenlerin ve paydaşların katkılarıyla oluşturulacak 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın, Bursa’nın kaynaklarını koruyarak sürdürülebilir büyümeyi sağlayacağını belirten Başkan Bozbey, kentin yeşil kimliğini yeniden ortaya çıkarmak üzere stratejilerin belirlendiği, bütüncül bir yol haritası olacağını anlattı. Başkan Bozbey, şunları söyledi; “4 milyona yaklaşan bir nüfusa sahip Bursa’yı; Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Kestel, Gürsu ilçelerini merkez; batıda Mustafakemalpaşa ve Karacabey; doğuda İnegöl, Yenişehir; kuzeyde Mudanya, Gemlik, kuzeydoğuda Orhangazi, İznik, güneyde Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık ilçelerini kapsayacak planlama bölgeleri olarak ele alacağız. Bu sayede kentsel stratejilerin geliştirilmesinde, benzer yerleşmeler arasında koordinasyonu sağlamış olacağız. Planlama çalışmalarımıza katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Katkılarınız, Bursa’mızın geleceğini inşa ederken en büyük güvencemizdir. Çalışmalar, veriye dayalı, katılımcı ve bilimsel bir akılla, kentimizin tüm dinamiklerini dikkate alarak şekillendirilecektir. Ortaya koyacağımız bu vizyon, yarının Bursa’sını inşa etme hedefimizin bir parçasıdır. Bursa 2050 vizyonu, yeşil Bursa hayalimize bir adım daha yaklaşmamızı sağlayacak. Çocuklarımıza, torunlarımıza daha yaşanabilir, daha güzel bir kent bırakmamıza vesile olacaktır. Hep birlikte, ortak akılla ve bilimle Bursa’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

2025’te kamuoyuyla paylaşılacak

Bursa Planlama Ajansı Danışma Kurulu Başkanı ve CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, 2. Danışma Kurulu Toplantısı’nda Bursa’nın son 40 yılda nasıl kötü bir seyir izlediğine birlikte tanıklık ettiklerini söyledi. 1998 Çevre Düzeni Planı’yla ilgili Erdem Saker’in bilgi verdiğini belirten Pala, “Erdem Saker, 98’deki planlamanın esaslarına sadık kalarak yeni bir plan yapılmasını tavsiye etti. Burada esas olanın toplumun yararı olduğunu, kamu yararına dönük bir planlama için elimizden geleni yapacağımızı söyledik. Öyle umuyoruz ki 2025’in son günü gelmeden bu planı son haliyle kamuoyuyla buluşturmuş olacağız” dedi.

“Planlama kültürüne olumlu bir örnek sunulacak”

İstihdamı, doğal kaynakları, kısıtlayıcılığı, hava kirliliğini ve toplum sağlığını değerlendirme dışı bırakmayan kapsamlı bir planlama yaklaşımının ele alınması gerektiğini söyleyen Çevre Düzeni Planı Akademik Danışmanı Prof. Dr. Murat Güvenç ise “Bizim yaklaşımımız iki parçadan oluşacak. Bir tanesi 15 aylık dönemin 12 aylık bölümünde gruplar kendi ev ödevlerini yapıp diğer gruplarla paylaşacak. İkinci bölümde uzmanlar bir araya gelerek yeni Bursa Çevre Düzeni Planı’nın çerçevesini belirleyip kamuoyuna sunulur hale getirecek. Planlamanın veriye dayalı olması önem taşıyor. Gruplar elde ettiği verileri, açık kaynak olarak diğer gruplarla paylaşılabilir kılacak. Sürecin sonunda Bursa’ya ve Türkiye’nin planlama kültürüne olumlu bir örnek sunulacağına inanıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından program, Çevre Düzeni Planı Proje Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Terzi’nin yöntem ve yaklaşımlara ilişkin Çevre Düzeni Planı tanıtım sunumuyla devam etti. Sunum öncesinde çalışmalara katkı sunan bilim insanları tanıtıldı. Program, Bursa Planlama Ajansı ziyareti ve fidan dikimiyle sona erdi.