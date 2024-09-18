Bursa’nın merkezini dönüştürmek için ilk adımı atıldı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’nın bir dönem en prestijli bölgelerinden biri olan ancak son yıllarda değerini yitiren Altıparmak bölgesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde ortak akılla dönüştürülüyor. Altıparmak-Merinos arasında yer alan mahalleleri kapsayan bölgeyle ilgili yeni imar planı ve kentsel tasarım projelerinin hazırlanması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi arasında ilgili akademik odalar ile Bursa Kent Konseyi’nin de yer alacağı iş birliği protokolü imzalandı.

Projenin, Osmangazi ilçe sınırları içerisindeki 10 farklı mahalleyi kapsadığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Bozbey, Altıparmak’ın geçmişte Bursa’nın kalbi, hem ticaretin hem de sosyalleşmenin merkezi olduğunu hatırlattı.

Bölgenin sorunlarını detaylı biçimde ele almayı sağlayacak birçok analiz ve anket çalışmasının yapıldığını anlatan Başkan Bozbey, “Çeşitli üniversitelerden hocaların da katılımıyla bölgenin, kentimizin tarihi ve kültürel yapısına uyumlu en doğru kentsel tasarımın nasıl olması gerektiğine ilişkin ilkeler ortaya konmuştur. Bu kapsamda Altıparmak, Çırpan, Selimiye, İntizam, Hocahasan, Ahmetpaşa, Şehabettinpaşa, Aktarhüssam, Kuruçeşme ve Yahşibey mahallelerinde yaklaşık 830 dönümlük alanı kapsayan proje sahasında imar planı ve kentsel tasarım projesi yapılması için iş birliği protokolü hazırladık” dedi.

Fiziksel mekânın iyileştirilmesinin, sosyal donatı alanlarının artırılmasının ve ulaşım sisteminin çözümlenmesinin öncelikleri olacağını anlatan Bozbey, bölgeyi yeniden cazibe merkezi haline getirmek için 1/25.000, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları hazırladıklarını açıkladı.