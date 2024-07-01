Bursa’nın OSB’leri de yeşilleniyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK)’ün genel kurulunda Yeşil OSB Sertifikası almaya hak kazanan 9 OSB’ye belgeleri verildi. Törenle birlikte Bursa’daki 17 OSB içerisinden Bursa OSB, Demirtaş OSB ve Nilüfer OSB bu konuda yaptığı çalışmalar neticesinde Yeşil OSB statüsüne kavuştu.

Sertifika töreninin ardından bir açıklama yayımlayan Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği yönetimi “Türkiye’nin ilk OSB’si olan Bursa OSB’nin Yeşil Bursa adına yakışır temiz üretim, temiz çevre ve sürdürülebilir sanayi için yaptığı çalışmalar da Yeşil OSB Sertifikası ile taçlandı. Sertifika alan organize sanayi bölgelerinin hayata geçireceği projeler hem bakanlık kredilerinde daha avantajlı hale gelecek, hem de karbon salınımları düşeceği için ulusal ve uluslararası yatırımlarda yeni bir cazibe merkezi haline gelecekler” ifadelerini kullandı.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz ise “Evlatlarımıza, torunlarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için üzerimize düşen görevleri hep beraber layıkıyla yerine getirmeli ve bunun onurunu hep beraber yaşayabilmeliyiz. Bu dönemde Bursa OSB olarak biz de üzerimize düşeni maksimum gayretimizle yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“Süreçte hızlı bir aksiyon aldık”

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nden yapılan açıklamada “DOSAB, sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda katılımcı firmalarına sürdürülebilir üretim konusunda destek vermek ve AB Yeşil Mutabakat Eylem Planı hedeflerine uyum sağlayabilmek için Yeşil OSB Sertifikasyon çalışmalarını geçen yıl hızla başlattı. Yeşil OSB Belgelendirme sürecinde, TS ISO 14064’e göre hazırlanacak Sera Gazı Beyanının TSE tarafından doğrulanması zorunlu ve bu kapsamda DOSAB 2 Ocak 2024 tarihli Sera Gazı Doğrulama Belgesi ile Bursa’da ilk, Türkiye genelinde 5. sırada Sera Gazı Beyanı Doğrulaması yapılan OSB oldu” ifadeleri yer alırken DOSAB Başkanı Levent Eski, “Yeşil OSB sertifikasyon sürecinde hızlı bir aksiyon alarak çalışmalarını tamamladık ve Bursa’da bir çok konuda olduğu gibi bu konuda da ilk OSB olarak öncü rol aldık. Ülkemizde de 5. OSB olarak bu sertifikasyon belgesini alan OSB olmak bizim için ayrıca övünç kaynağı” dedi.



NOSAB yönetiminden yapılan yazılı açıklamada ise “Bu unvan, NOSAB'ın çevresel etkilerini azaltma ve yeşil ekonomiye katkıda bulunma konusundaki kararlılığını simgeliyor. NOSAB, kazandığı bu unvanla, bölge firmalarının uluslararası rekabet gücünü artıracak, çevre bilincine sahip yatırımcılar ve iş ortakları için bölgenin daha cazip hale gelmesini sağlayacak” denildi.