Bursa’nın OSB’leri ‘Yeşil’lenecek

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa’daki OSB’lerin ajandasının ilk maddesinde ‘Yeşil OSB’ yer alıyor. Bursa’da hem organize sanayi bölgeleri hem de firmalar yeşil dönüşüme uyum sağlayarak ihracattaki paylarını artırabilmek için harekete geçmiş durumda. Bu noktada OSB’lerin başlattığı hareket firmalar için de itici güç oluyor. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB), Yeşil OSB olma yolunda pek çok kriteri sağlayan OSB’lerin başında geliyor. Türkiye’nin ilk ve en büyük Endüstriyel Su Geri Kazanım Tesisi için 176 milyon TL yatırım yapan DOSAB arıtılan suyun 4 milyon metreküpe yakın kısmının yeniden üretimde kullanıyor.

DOSAB Başkanı Levent Eski, “Su kaynaklarımız korunduğu gibi küresel ısınmada etkili oluşabilecek su temini problemi için çözüm geliştirdik. Yapılan çalışmalarla firmalarda Sıfır Atık Yönetim Sisteminin uygulanması sağlanmakta. Bölgede oluşan geri dönüştürülemeyen tekstil atıklarının ayrı olarak toplanarak Arıtma Tesisi bünyesinde bulunan Çamur Yakma Tesisinde arıtma çamuru ile yakılarak enerji geri kazanımı yapılması projesi hayata geçirildi. DOSAB, Yeşil OSB olma yolunda birçok kriteri sağlamaktadır” dedi.

Kayapa, Yeşil OSB sürecini başlattı

Geri dönüşüm tesisi, döküm fabrikası ya da ağır metallerden kaplama tesislerinin faaliyet taleplerine olumsuz dönüş yapan ve çevre konusundan taviz vermeyen Kayapa OSB Yeşil OSB olmak için gün sayıyor. Sertifikasyon ile ilgili çalışmalara start verdiklerini belirten Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy, “İlk olarak entegre yönetim sisteminin parçası olan ISO 14001 ve Enerji Verimliliği için ISO 50001 sertifikalarını almak adına çalışmalarımız devam ediyor. Atık sularımızın arıtılması için de Hasanağa OSB ile protokol imzaladık. Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde mevcut kaynaklarımızı tüketme alışkanlığımızın ekolojik dengeyi bozmadan, doğaya saygılı, yeşili koruyan ve her türlü kaynağın sürdürülebilir olması yönünde şekillendiriyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Toprak ve hava kalitesi izlenecek

Bölgede yüzde 80 oranında tekstil sektörünün ağırlığı bulunduğuna ve çevre konsunda büyük hassasiyet gösterdiklerine dikkati çeken Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Enes Çelik, “Toprak ve hava kalitesinin sürekli izlenmesi ile ilgili iki sistem kurulmasıyla alakalı çalışmamız var. Denetim yetkisi Çevre İl Müdürlüğü, DSİ ile Yeşil Çevre Arıtma Tesisi’nde olacak. OSB olarak burada inisiyatif alarak çevrenin korunması hususunda denetimlerin artmasını sağlayacağız. Ayrıca yağmur suyunu kontrol altına alacak çalışmalarımız var. Öte yandan boyalı suların OSB çevresindeki tarlalara gittiğini gördük. Bugün 150 metreden su çıkıyor. Yer altı sularının da boyahanelerde yeniden kullanılması için projeler yapacağız” bilgisini verdi.

Yeşil OSB için değerlendirme sürecinde

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, bölgenin Türkiye'de ender bulunan Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi’ne sahip olduğunu vurguladı. Yeni bir biyolojik arıtma tesisi kurulması için de proje başlatıldığını duyuran Gülmez, şunları söyledi: “Yeşil OSB ön değerlendirme başvurumuz Ocak 2023 tarihinde yapılmış, değerlendirme sürecimiz devam etmektedir. Bölge firmalarına yönelik farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri ile sıfır atık çalışmalarımız devam etmektedir. NOSAB, ilk değerlendirmede, Türkiye’de, Yeşil OSB çalışmalarına dahil edilen 16 organize sanayi bölgesinden biri olmuştur.”

Deri sektöründe mevcut en iyi teknolojilerin uygulanabilirliğinin araştırılması amacıyla ‘Pilot OSB’ ilan edilen Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB, bünyesindeki atıksu iyileştirme tesisi ve geri kazanım tesisinin kapasitesini artırmak için çalışmalarına devam ederken enerjisini de gölet üzerine kurulacak yüzer GES Elektrik Üretim tesisinden almak için çalışmalara başladı.

Bursa’da OSB sayısı: 17

OSB’lerde faaliyet gösteren firma sayısı: 2.244

Kendine ait arıtma tesisi olan OSB sayısı: 8