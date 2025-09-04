Bursa'nın raylı sistemine dev yatırım

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliği ile kentin geleceğine yön vermek amacıyla hayata geçirilen Görükle Depo Sahası Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. 112 bin metrekarelik geniş bir alana yayılan proje tamamlandığında, kapalı tamir ve bakım atölyesi, otomatik tren yıkama alanı ve 100 araçlık park ve depolama kapasitesi ile BursaRay’ın verimliliği önemli ölçüde artacak. 9,4 kilometre uzunluğunda ray hattı planlanan projede, 1 kilometrelik bağlantı hattı da yer alacak. Atölye binası 10 bin 775 metrekare, idari bina ise 5 bin metrekare alana sahip olacak. Araç yıkama ünitesi ise 450 metrekarelik alanda kurulacak. Proje tamamlandığında, teknik altyapının yanı sıra sosyal donatı alanlarıyla da dikkat çekecek. Tesiste yer alacak tenis kortları, basketbol sahası, fitness salonu ve geniş çevre düzenlemeleri, çalışanlara sosyalleşme imkanı sunarken üniversite kampüsüne de değer katacak.

Konfor ve zamandan tasarruf sağlanacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Kısa süre içinde depo alanının tamamlanmasını hedefliyoruz. Proje, üniversite, bakanlık ve yerel yönetim iş birliğinin çok önemli örneklerinden biri. Bu anlamda bakanlığımıza ve üniversitemize teşekkür ediyoruz” dedi. Bozbey, proje kapsamında gençler için tenis kortları ve spor sahalarıyla sosyal alanların da oluşacağını söyledi. Üniversite, Görükle ve Balkan Mahallesi’ne giden hattın yapımının da kısa süre içinde tamamlanacağını duyuran Mustafa Bozbey, “Diğer yandan, Şehir Hastanesi hattının yapımına da bakanlığımız tarafından devam ediliyor. Bu hattın tamamlanmasıyla birlikte Şehir Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi tarafını birleştirerek sistemi entegre hale getireceğiz. Böylece Bursalıların konforlu, güvenli ve zamandan tasarruf sağlayan yolculuklar yapmalarına vesile olacağız” diye konuştu.