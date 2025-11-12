Bursa’nın ruhu notaya döküldü

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın ‘Kent Anayasası’ niteliğindeki 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı doğrultusunda kenti daha yaşanabilir bir yer haline getirecek çalışmalarını sürdürüyor. Tarımdan kentleşmeye, turizmden sanayiye kadar birçok alanda planlamalar yapan Büyükşehir Belediyesi, yürütülen süreçte kentin kültürel yönünü ve hikayesini öne çıkarmak için önemli bir projeye daha imza attı. Bursa’yı bilimin ışığında yürütülen çalışmalarla geleceğe hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel yönünü duyguyla, estetikle ve dayanışmayla öne çıkarmak amacıyla bestelenen ‘Bursa’nın Tınısı’ adlı eseri ve enstalasyonu, kamuoyuna tanıttı.

Ses ve fikirler sanata dönüştü

Çevre Düzeni Planı atölye çalışmalarında ortaya çıkan ses ve fikirlerden ilhamla Şef Görkem Ediz tarafından bestelenen ‘Bursa’nın Tınısı’ adlı eser, Bursa Oda Orkestrası’nın icrasıyla Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’ndeki lansmanda kamuoyuyla paylaşıldı. Programa, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

“Bilimin, sanatın ve katılımın birleştiği bir vizyon”

MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bursa’yı doğal, sosyo-kültürel ve ekonomik yapısıyla daha sürdürülebilir, dirençli ve yaşanabilir bir kent haline getirme hedefiyle yola çıktık. Bu hedef doğrultusunda yürüttüğümüz 2050 Bursa Çevre Düzeni Planı sürecinin ilk yılını geride bırakıyoruz. Kasım 2024’te başlayan planlama sürecini Ocak 2026’ta tamamlamayı hedefliyoruz. Bu yalnızca teknik bir çalışma değildir. Bilimin, sanatın ve katılımın birleştiği bir vizyondur. 16 üniversiteden 40 akademisyenimizle beraber çalışıyoruz. 17 sektörel çalışma grubunun, veri yönetimi ve halk katılımı süreçlerinin birlikte yürütüldüğü, çok yönlü ve çok paydaşlı bir yapıya sahibiz” diye konuştu.

“Gençlerin fikirleri projenin temelini oluşturdu”

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nı, herkesin ortak paydada buluştuğu uzlaşı kültürü ve katılımcılık anlayışıyla hazırladıklarını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, bu vizyonu kurumların yanında halkın, gençlerin, kadınların, sanatçıların ve akademinin katkılarıyla inşa ettiklerinin altını çizdi. Her bir paydaşın sesini, fikrini, duygusunu plana dahil etmek istediklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, “Bir kenti planlamak, yalnızca yolları ve binaları değil; o kentin ruhunu, tınısını da planlamaktır. Bu anlayışla, ‘Bursa’nın tınısı’ projesini hayata geçirdik. Sanatı, bilimi ve katılımı bir araya getiren bu özgün çalışma, Bursa 2050 vizyonunun duygusal ve estetik yüzüdür. 25 Nisan – 10 Mayıs 2025 tarihleri arasında, üç hafta sonu boyunca düzenlenen atölyelerde, gençlerimiz, akademisyenlerimiz, meslek odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve sanatçılarımız bir araya geldi. Bu atölyelerde Bursamızın bugünü ve geleceği konuşuldu, tartışıldı, hayal edildi. Gençler, bu fikirleri doğaçlamalarla seslendirdi ve ortaya çıkan melodiler, ‘Bursa’nın tınısı’ enstalasyonunun temelini oluşturdu” dedi.

Her ses, kentin ortak hikâyesine nota ekledi

Çalışmalara BAOB’a bağlı meslek odalarının, Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi’nden öğrencilerin de katıldığını belirten Başkan Mustafa Bozbey, BUMİAD ve Gümüş Enerji’nin ise enstalasyonun üretim ve altyapı aşamasında emeğini koyduğunu hatırlattı. Sanatçılar Görkem Ediz, Ziya Özsökmenler, Sercan Peşan, Çağdaş Çakmak ve Alp Yılmaz ile Bursa Oda Orkestrası sanatçılarının, bu eseri Bursa’ya kazandırdığını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “’Bursa’nın tınısı’ enstalasyonu, Bursamızın çok kültürlü yapısını ve birlikte var olma kültürünü anlatan bir eserdir. Ziyaretçiler, bu yapının duvarlarında kendi seslerini kaydederek ortak bir ‘Bursa tınısına’ katkı sunabiliyor. Her ses, her nefes, bu kentin ortak hikâyesine bir nota daha ekliyor. Bu tınıda Bizans’tan Osmanlı’ya, Cumhuriyet’ten 2050 Bursa vizyonuna kadar uzanan bir tarih var” diye konuştu.