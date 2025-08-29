Bursa'nın sahilleri uluslararası standartlarda tescillendi

EKONOMİ (BURSA) - Bursa’nın deniz kenti kimliğini daha fazla öne çıkarmak için Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki 115 kilometre deniz kıyısı ile İznik ve Uluabat’taki 162 kilometre göl kıyısında önemli düzenleme çalışmalarını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sahillerdeki çıtayı giderek yükseltiyor. Yaz sezonunda 24 adet halk plajını kullanıma hazır hale getiren Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini bu yıl da ‘Mavi Bayrak’la uluslararası standartlarda tescillemiş oldu. Geçtiğimiz aylarda yüksek kalite göstergesi ‘Mavi Bayrak’a sahip olan İznik İnciraltı Halk Plajı, Karacabey Kurşunlu Halk Plajı ve Karacabey Malkara Halk Plajı’nda gerekli kriterleri yerine getirerek bayrağın tekrar göndere çekilmesi sağlanmıştı. Çalışmalarını ara vermeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, su kalitesinden can güvenliğine, engelli erişim imkanlarından temizliğe kadar 33 farklı kriteri yerine getirerek Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’ndan (TÜRÇEV) Mudanya Eşkel Halk Plajı’na da ‘Mavi Bayrak’ kazandırdı. Bursa’daki ‘Mavi Bayrak’ sayısını dörde çıkartan Büyükşehir Belediyesi, yeşil, beyaz, mavi kent hedefine tüm hızıyla ilerliyor.

Uluslararası standartlara uygunluğu kanıtlandı

‘Mavi Bayrak’ sürecinde Eşkel sahilinde son 4 yıl boyunca deniz suyunun temizliği düzenli olarak takip edilirken, uluslararası standartlara uygunluğu bilimsel olarak kanıtlandı. Tüm tuvaletler kanalizasyon sistemine ya da paket arıtma sistemlerine bağlanırken, plajın temizliği, düzeni ve hijyeni büyük bir özenle sağlandı. Cankurtaran kulelerinden ilk yardım kabinine, yürüyüş yollarından bilgilendirme tabelalarına kadar tüm altyapı tamamlandı. Rampalar, duş alanları, tuvaletler ve otopark düzenlemeleriyle Eşkel Plajı, dezavantajlı vatandaşlar için de erişilebilir hale getirildi.

“Biz Bursa’yı seviyoruz”

‘Mavi Bayrak’ın göndere çekilme töreninde konuşan Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin en güzel sahillerinden biri olan Eşkel’e Mavi Bayrak kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Esence ve Eşkel’in de yer aldığı bölgenin doğru bir planlamayla daha güzel ve keyifli bir hale getirilmesi gerektiğini belirten Başkan Bozbey, “İnsanların yaz, kış mutlu ve huzurlu bir şekilde kalacağı bir ortamı sağlayabiliriz. Bunu yapacağız. Biz Bursa’yı seviyoruz. 1/100.000’lik planlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaların ardından burada altyapısı, üstyapısı, sosyal ve kültürel donatıları olan bir bölge planlaması düşünüyoruz. Bölgenin sorunlarını ilçe belediyesiyle birlikte program dahilinde gerçekleştireceğiz. Her yaştan insanın mutlu olacağı, gülümseyeceği bir ortam oluşturacağız. En büyük sorumluluk, bölge halkına düşüyor. Çevreyi korumalıyız ve sahip çıkmalıyız. Temiz Bursa, temiz çevre, temiz sahiller hepimizin hakkı” diye konuştu.

“Eşkel bizim için çok kıymetli bir bölgedir”

Bursa’nın Mavi Bayrak sayısını dörde yükselttiğini dile getiren Başkan Bozbey, bu sayıyı artırmak için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi. Halk plajlarını nitelikli, hijyenik, çevreye uyumlu, TÜRÇEV’in 33 kriterine uygun ve insana değer veren bir hale getireceklerini belirten Başkan Bozbey, “Yapacağımız iyileştirmelerle Mavi Bayrak sayısını artıracağız. Halk plajlarının artması demek, insanların temiz ve güvenli bir şekilde denize girmesi demektir. Şiarımız insandır. Eşkel Halk Plajı’nın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Eşkel bizim için çok kıymetli bir bölgedir. Burasının Mudanya ve Gemlik’le olan bağlantısını kurmayı hedefliyoruz. Körfez seferleriyle bunu kendi araçlarımızla yapmayı planlıyoruz. İnsanlar Mudanya’ya gelsin. Tekneye binip Eşkel’e gelsin. Tatilini yaptıktan sonra akşam tekneyle Mudanya üzerinden evine dönsün. Mudanya’yı da metrobüsle bağlayacağımız için kentin içine kadar ulaşabilecek. Tüm bunları Bursalılarla birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

“Bursa sahillerinde birçok su sporu yapılabilir”

Denizi maksimum düzeyde kullanmaları gerektiğinin altını çizen Başkan Bozbey, “Bursa sahillerinde birçok su sporu yapılabilir. Bununla ilgili Mudanya Belediyesi ile birlikte yer tahsisi yapıp, su sporlarına eğitim desteği de vererek bunu çoğaltmalıyız. Gençlerimizin spor yapacağı alanları oluşturmalıyız. Bu tesis ve Mavi Bayrak, tüm Bursalılara hayırlı olsun. İnşallah bunun devamı gelecektir. Sizler buralara sahip çıktıkça ve bizlere destek oldukça yapılmayacak ve aşılmayacak hiçbir şey yoktur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.