Bursa’nın sektörleri gelecek stratejisini konseylerle belirleyecek

BURSA-Türkiye’de ilk kez BTSO tarafından hayata geçirilen sektör konseyleri yapılanmasında yeni dönem başkan ve başkan yardımcıları BTSO Hizmet Binası’nda düzenlenen toplantıda buluştu. Türkiye’de konsey yapılanmasını ilk kez hayata geçiren oda olduklarını kaydeden Başkan İbrahim Burkay,

“Günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir anlayışla çalışan konseylerimizde iş dünyamız, akademi ve kamu temsilcilerini bir araya getirdik. Yeni dönemde 22 konseyimiz faaliyet gösterecek. Statik değil dinamik bir yapı inşa ediyoruz” dedi. BTSO’nun üye sayısının 56 bine ulaştığını belirten Burkay, sektörlerin beklentilerinin doğru analiz edilmesinin önemine işaret etti. Sektörlerin yol haritası ile ilgili bir çalıştay süreci başlatacaklarını duyuran İbrahim Burkay, pandemi sonrası değişen konjonktürün doğru değerlendirilip, stratejik planlara yansıtılması gerektiğini savundu.

“Bursa’da tarımla birlikte tarım sanayisi de konuşulmalı”

Toplantıda konsey başkanları da sektörleriyle ilgili bilgiler verdi. Dış Ticaret Konseyi Başkanı ve BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Bursa’da gıda sanayisinin gelişimine dikkati çekti. Bayizit, “Bundan 30 sene önce Uludağ’da yetişen çileği 50 cent’e ihraç ediyorduk. Bunu dondurulmuş şekilde 2 euro’ya, şimdi kurutarak kilosu 30 dolara ihraç eder hale geldik.

Bursa’da tarımı konuşurken tarım sanayisini de konuşmamız lazım. Sektörde katma değerli üretim var. UR-GE destekleri ile gıda sanayisinde birçok firmamız farklı ürünler ihracatına başladı. Projedeki firmalarımızın ihracatı 3 yıllık dönemde yüzde 25’in üzerinde artış gösterdi. Tarıma dayalı gıda sanayisinde bu anlamda olumlu sonuçlar alıyoruz” diye konuştu.

KOBİ OSB’ye 5 bin talep

BTSO KOBİ Konseyi Başkanı Cafer Yıldız, KOBİ’lerin kentin ekonomik büyümesindeki payını ve etkinliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Yıldız, “Projede talep ve başvuru sürecimiz devam ediyor. İş dünyası kuruluşlarımızı ziyaret ederek süreçleri şeffaf bir şekilde kendileri ile paylaşıyoruz. Şu ana kadar plansız sanayi alanlarında faaliyet gösteren 5 bin civarında firmamızdan talep topladık” bilgisini verdi.

E-ticaret lojistik merkezi ihtiyacı var

E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi Başkanı Başkanı İlker Özgüven, 7 trilyon dolara ulaşan perakende e-ticaret hacmine dikkati çekerek, Bursa’da e-ticaret lojistik merkezine ihtiyaç olacağını vurguladı. Lojistik Konseyi Başkanı Ersan Keleş de yeni dönemde Bursa’ya lojistik merkez yapılmasının en önemli önceliklerinden biri olacağını kaydetti.

Yeni dönemde ekonomide yaşanan değişimler göz önünde bulundurularak sektör konseyleri yapılanmasına KOBİ Konseyi, E-Ticaret ve Dijitalleşme, AB Uyum ve Yeşil Mutabakat, Savunma Sanayi ve Havacılık, Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Konseyleri eklenirken; Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri, Gıda ve Paketli Ürünler ve Makine-Metal Konseyi de yeni bir vizyonla kurgulandı.