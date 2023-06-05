Bursa’nın trafik çözümlerine ‘Aklın Yolu Ödülü’

EKONOMİ/BURSA

Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği’nin 5. Olağan Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. Genel Kurulda ‘6. Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri’ de sahiplerini buldu. 8 kategoride 17 başvurunun ödüllendirildiği organizasyonda, Belediyecilik kategorisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hareketli Araç Verisi ve Trafik Yönetim Kameraları ile Hibrit Dinamik Kavşak Kontrol Yönetimi ile ödüle değer görüldü.

Proje kapsamında Bursa'nın en kritik 35 kavşağına adaptif sistemler kurularak, 250 kavşak da uzaktan kontrol edilebilecek şekilde Trafik Yönetim Merkezi’ne bağlanmıştı. Adaptif sistemlerin kurulduğu 35 kavşakta trafik yönetimi amacıyla 133 adet araç sayım ve 21 adet balıkgözü kamera bulunuyor, bu kameraların 25 tanesi deşarj tespit sistemi olarak çalışıyor. Bu kameralar ile araçların hareket tipine göre işgaliye değeri hesaplanarak kavşakların dinamik olarak yönetilmesi sağlanıyor. Yoğun olan yönün süresi uzatılırken, yoğunluğu az olan yönlerin süreleri kısaltılıyor.