Bursa’nın vergi rekortmeni Sütaş oldu

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bursa’nın 2025 vergilendirme dönemine ilişkin kurumlar ve gelir vergisi rekortmenleri belli oldu. Kurumlar vergisinde Sütaş Süt Ürünleri AŞ, 1 milyar 274 milyon 372 bin lira vergi tahakkukuyla zirvede yer aldı. Otomotiv sektörünün güçlü temsilcilerinden Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ ise 735 milyon 122 bin lira ile ikinci sıraya yerleşti. Listenin dikkat çeken unsurlarından biri, ilk 10’daki şirketlerin büyük bölümünün isimlerinin kamuoyuyla paylaşılmaması oldu. İlk 10’da yalnızca Sütaş, Oyak Renault ve 10’uncu sıradaki Ermaksan’ın isimleri açıklanırken, 3’üncü ile 9’uncu sıralar arasındaki 7 şirket bilgilerini gizli tuttu. Kurumlar vergisinde açıklanan şirketler arasında üçüncü sırada yer alan isimlerin bilgileri gizli tutulduğu için, 10’uncu sıradaki Ermaksan 311 milyon 164 bin liralık tahakkukla listenin açıklanan üçüncü büyük vergi mükellefi oldu. Onu 308 milyon 714 bin lirayla Erbak-Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım AŞ, 236 milyon 702 bin lirayla Gemport Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri AŞ izledi.

Tarım-gıda, otomotiv ve sanayi öne çıktı

Bursa’nın kurumlar vergisi listesinde kentin üretim yapısının farklı sektörlere yayıldığı da görüldü. Sütaş’ın ardından Oyak Renault’un gelmesiyle otomotiv ve gıda sektörleri listenin zirvesinde karşı karşıya geldi. İlk 20’de Keskinoğlu Yumurta, Göli̇plik Şeremet Tekstil, Pro Yem, Yazaki Systems Technologies Turkey ve Hastavuk gibi şirketler de yer aldı. Listenin ilerleyen sıralarında Tofaş 137,8 milyon liralık tahakkukla 34’üncü, Sege Taşıt Koltukları 123,4 milyon lirayla 37’nci, Rudolf Duraner 116,7 milyon lirayla 41’inci sırada yer aldı. Çemtaş 150,7 milyon lira ile 32’nci, Hastavuk Yumurtacı Damızlık Hayvancılık ise 149 milyon lira ile 33’üncü sırada bulunuyor. Listenin son bölümünde de sanayi ve otomotiv bağlantılı şirketlerin ağırlığı dikkat çekti. Çelikform Gestamp Otomotiv 73,1 milyon lira, Leoni WS Turkey Kablo Sistemleri 49,8 milyon lira, Epsan FZ Kimya Plastik 49,2 milyon lira ve Uzman Kataforez Yüzey Kaplama 48,3 milyon lira vergi tahakkukuyla ilk 100 içerisinde yer aldı.

Gelir vergisinde Şankaya zirvede

Bursa’nın gelir vergisi rekortmenleri listesinde ise açıklanan isimler arasında Şenol Şankaya 57 milyon 216 bin liralık vergi tahakkukuyla ilk sırada yer aldı. Şankaya’yı 52 milyon 170 bin lirayla Muharrem Yılmaz, 40 milyon 755 bin lirayla Egemen Egemenoğlu izledi. Ancak gelir vergisinde de ilk 10 sıralamasının 7’sinde mükellef bilgileri açıklanmadı. Gelir vergisi listesinin dikkat çeken bir diğer özelliği ise gayrimenkul gelirlerinin ağırlığı oldu.