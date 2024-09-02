Bursa’nın veri merkezi TEKNOSAB’a kurulacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa için TEKNOSAB bölgesinde bir veri merkezi kurmak üzere fizibilite çalışmalarına başladıklarını duyuran Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Bilgi İşlem ve Otomasyon Konseyi Başkanı Osman Akın, “Dünyada ve Türkiye'de veri merkezi ihtiyacına baktığımız zaman görüyoruz ki dünyada büyüyen çok ciddi bir veri var. Ve veri merkezi pazarı dünyada her yıl yüzde altı büyüyor. 2028’e kadar 350 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğünden bahsediyoruz. Dolayısıyla yapay zeka teknolojileri, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, sosyal medya, yedekleme derken dünya hızla dijitalleşiyor ve veri merkezlerine olan ihtiyaç da ciddi oranda artıyor. Dolayısıyla pazar büyüklüğü ve ihtiyaç çerçevesinde baktığımız zaman veri merkezinin dünyada büyük bir talep gördüğünü ve bu ihtiyacın da giderek büyüyeceğini görmekteyiz. Biz tabii Türkiye'deki duruma da baktık. Türkiye'deki veri merkezlerinde neredeyse yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını görmekteyiz. İşin bu yönüyle baktığımız zaman fizibilite çalışmamızın pozitif bir sonuç ürettiğini söyleyebiliriz. Bu yatırımı TEKNOSAB'da yaparak oraya çok büyük değer katacak, teknoloji kimliğini çok üst düzeye çıkaracağız. Bu yatırımın Hem ticari anlamda hem de stratejik anlamda ciddi bir fayda üreteceğini düşünüyoruz” dedi.

“İhracata pozitif katkı yapacak”

Sanayi tarafındaki dijital ve yeşil dönüşüm için veri merkezlerini ‘olmazsa olmaz’ diyerek nitelendiren Akın, “Ticari tarafta sanayici ve ticaret hizmet gruplarımızın ilk maliyet yatırımlarını son derece aşağı çekeceğiz. Biz burada yine fizibilitede gördük ki, işletirken de bu veri merkezi dünyadaki rakiplere göre avantajlı olabilir. Özellikle güneş enerjisi yatırımımız bu konuda çok ciddi fayda sağlayabilir. İkinci taraf da tabii stratejik olarak çok büyük önemi var. Bakın veri en değerli şey. Bizim üretim maliyetlerimiz reçetelerimiz, satış verilerimizin hepsi Türkiye içinde kalacak. Ayrıca kişisel verileri koruma kanunu gibi şimdi bir takım yasal zorunluluklar da var. Bunları alt alta koyduğumuz zaman ciddi bir stratejik öneme sahip yapıyla karşı karşıyayız. Bir de Ticaret Sanayi Odası'nın sahip olduğu bir yapıya kamu kurumları daha fazla ilgi duyacaktır. Sadece 56 bin üye olarak da bakmayalım mevzuya. 3. fazla baktığımız kısım ihracattı. Bu belki Bursa'daki ihracat birim değerimize en fazla katkı koyacak yatırımlardan biri olacak. Çünkü bugün büyük teknoloji devleri Türkiye'de dünya standartlarına uygun veri merkezi bulamıyorlar. 100, 200 kabinlik yer arıyorlar. Dolayısıyla böyle bir veri merkezinin aynı zamanda bizim ihracat değerimize de çok ciddi katkıda bulunacağını söyleyebiliriz. Teknik olarak da önerimiz yaklaşık 17 MW büyüklüğünden aşağı kalmamak. Yani bu yaklaşık iki bin kabin demek. Ama daha da büyütülebilir. Savunma sanayi alanında da ciddi çalışmalar yapan odamız için savunma sanayinde stratejik veri bulundurma noktasında da öneme haiz bir yatırım olacaktır” diye konuştu.