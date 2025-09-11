Bursa’nın Yunan işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı

EKONOMİ (BURSA) - Bursa’da 2 yıl, 2ay, 2 gün süren Yunan işgalinin sona ermesinin 103’üncü yıl dönümü kutlamaları, 10 Eylül'de yapılan kortej yürüyüşü ve Tarihi Belediye Binası önündeki temsili kurtuluş gösterisinin ardından bugün de Tophane Meydanı’ndan başlayan kortejle devam etti. Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu ve Bursa Mehter Takımı eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe, Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, askeri ve mülki erkan, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının temsilcileri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kortejde Tahtakıran Kılıç Kalkan ekibi, gösterisiyle beğeni topladı.

Koreliler, coşkuya ortak oldu

Bursa’da bulunan Koreliler de kortej yürüyüşünü izleyerek kurtuluş coşkusuna eşlik etti. Başkan Mustafa Bozbey’le de sohbet eden Koreliler, bu anlamlı günde Bursa’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından tören, Bursa protokolünün ve vatandaşların katılımıyla Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu önünde devam etti.

“11 Eylül, bizim için onur günüdür”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 103 yıl önce esareti yırtıp özgürlüğe kavuşan Bursa’nın kurtuluşunu kutladıklarını söyledi. 11 Eylül 1922’de bu topraklarda destan yazanların izinden yürüdüklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Bu zafer, sadece cephede savaşan askerlerin değil; omuz omuza veren bütün bir halkın zaferidir. Kadınından erkeğine, yaşlısından gencine kadar her Bursalı bu kurtuluş mücadelesinin bir parçası olmuştur. Kimi cepheye mühimmat taşıdı. Kimi yaraları sardı. Kimi de gönülde, dualarda birleşti. Bu yüzden 11 Eylül, sadece bir kurtuluş değil, halkın kendi kaderini elleriyle yazdığı tarihtir. 11 Eylül, Bursa’nın küllerinden yeniden doğduğu gündür. 11 Eylül, bu kentin alnının akı ve ruhunun bağımsızlığıdır. 11 Eylül, bizim için onur günüdür” diye konuştu.

“Milletimiz, yeniden ayağa kalktı”

Dağı, ovası, deniziyle Osmanlı’ya başkentlik etmiş Bursa’nın 8 Temmuz 1920’de işgal edildiğini hatırlatan Başkan Bozbey, yorgun halkın umutsuz olmadığını dile getirdi. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde başlayan kurtuluş mücadelesinin topyekün bir seferberliğe döndüğünü dile getiren Başkan Bozbey, “Milletimiz, yeniden ayağa kalktı. 11 Eylül 1922’de yani işgalden tam 2 yıl, 2 ay, 2 gün sonra 3. Kolordu subayları belediye binamıza gelerek Türk bayrağını göndere çekti. Böylece Bursamız yeniden bağımsızlığına kavuştu. Eğer bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, çocuklarımız gökyüzüne umutla bakabiliyorsa bu 103 yıl önce vatanı uğruna canını ortaya koyan kahramanlarımızın sayesindedir. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.

“Türk Milleti asla esareti kabul etmez”

Düşman Bursa’ya girdiğinde Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne siyah örtü serildiğini hatırlatan Başkan Bozbey, “Bursamız bu milletin kalbiydi, ruhuydu, bereketiydi. Puşide-i Siyah dediğimiz örtü, Bursa yeniden özgürlüğüne kavuşana dek orada kaldı. İşgal, milletimizin yüreğine saplanmış bir hançerdi. Unuttukları bir şey vardı. Türk Milleti asla esareti kabul etmez, etmedi de. Tarih bunu defalarca yazdı. Unutanlar için de 11 Eylül 1922’de bir kez daha yazdı. Bursa’nın işgaline duyduğu acıyı Mehmet Akif Ersoy ‘Bülbül’ şiirinde haykırdı. O kıyameti koparanlar, bizlerin atalarıydı. Bizler de onların yolunda yürüyen evlatlarıyız” diye konuştu.

“Yaşasın bağımsızlık, yaşasın Bursa”

“Ey kahraman atalarımız, rahata uyuyun. Bu topraklar sizin emanetinize sahip evlatlarla doludur” diyen Başkan Bozbey, özgürlük ateşinin yanmaya, bağımsızlık sesinin sokaklarda ve meydanlarda yankılanmaya devam ettiğini söyledi. Bursa’nın bağımsızlığın ve özgürlüğün kıymetini bilen yüreklerle dolu olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Birlik olursak güçlü oluruz. Birlik olursak geleceğe güvenle yürürüz. Birlik olursak kazanırız. Bugün bizlere düşen görev Bursa’yı daha adil, daha yaşanabilir, daha özgür bir kent haline getirmektir. Atamızın ve Cumhuriyet’in değerlerine sonuna kadar sahip çıkmaktır. Bursa’nın kurtuluşu bize şunu öğretti. Ne kadar zor şartlar olursa olsun biz bir araya geldiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. 103 yıl önce omuz omuza verip düşmanı yendiysek, bugün de aynı inançla geleceğe yön veriyor, umudu hep birlikte büyütüyoruz. Ne mutlu bize ki Atatürk’ün izinde bağımsız bir cumhuriyetin evlatlarıyız. Kurtuluşumuz kutlu olsun. Yaşasın bağımsızlık, yaşasın Bursa” dedi.