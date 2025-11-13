Bursaspor ve BOSBİR arasında sponsorluk krizi

EKONOMİ (BURSA) - Bursaspor Başkanı Enes Çelik geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, A Takım’ın forma göğüs sponsoru olan BOSBİR Enerji’nin taahhüt ettiği ödemeleri yapmadığını açıklayarak, “İyi niyetli olup sponsorluğun gerçekleşmesi için çaba gösterenleri tenzih ederek söylüyorum, bu işi sabote eden Bursaspor düşmanları yüzünden belirlediğimiz rakamdan ciddi indirim yapmamıza rağmen bazı kişiler bu sponsorluğu engellemişlerdir. Takdir, kamuoyunundur” demişti. Bursaspor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada da, sezon başında yapılan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının iptal edildiği hatırlatılarak, süreç boyunca ödemelerde ciddi aksamalar yaşandığı ifade edildi. Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Sezon başında belirlenen tutarın yüzde 50’sine razı olarak anlaşmanın devamı için iyi niyet göstermemize rağmen, anlaşılan rakamın yalnızca yüzde 35’i tahsil edilebilmiştir. Kalan tutarla ilgili her gün farklı bahaneler ve alakasız isteklerle kulübümüz oyalanmaya çalışılmıştır. Dün sabah yapılan son görüşmede de bir ilerleme kaydedilemeyeceği netleşmiş ve söz konusu anlaşmanın iptal edildiği kamuoyuna duyurulmuştur.” Bursaspor yönetimi ayrıca, “şehrin birlik ve beraberliğini zedeleyecek açıklamalardan kaçındıklarını” belirterek, kulübün mali ve manevi açıdan zarar görmemesi için süreci kamuoyu ile paylaşmak zorunda kaldıklarını bildirdi.

BTSO Başkanı Burkay: “Herhangi bir aksama söz konusu değil”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve BOSBİR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise iddialara yazılı bir açıklama ile yanıt verdi. Burkay, BOSBİR Enerji’nin Bursaspor’a yönelik sponsorluk taahhütlerini eksiksiz yerine getirdiğini belirterek, “Forma göğüs sponsorluğu kapsamında verilen tüm taahhütler planlandığı şekilde, bölümler hâlinde ve eksiksiz olarak yerine getirilmektedir. Şu ana kadar ödemelerin ilk kısmı yapılmış, kalan tutarlar da aynı kararlılıkla ödenmeye devam edecektir. Herhangi bir aksama veya gecikme söz konusu değildir” açıklamasını yaptı. Bursaspor’un sadece bir futbol kulübü değil, Bursa’nın ortak değeri olduğunu vurgulayan Burkay, “Maç kaybedebiliriz, puan kaybedebiliriz ama inancımızı, sevgimizi ve Bursaspor’a olan desteğimizi asla kaybetmeyiz. Bu şehir, birlikte olduğunda her zorluğu aşmıştır; yine aşacaktır” ifadelerini kullandı.

Bursaspor’un sponsorluk anlaşmasını iptal ettiğini açıklamasının ardından, BOSBİR cephesinden yapılan açıklamayla süreçteki anlaşmazlık daha da belirginleşti. Tarafların önümüzdeki günlerde yeni bir uzlaşıya varıp varmayacağı ise merak konusu.