Bursaspor’a Matlı Grubu’ndan 70 milyon liralık göğüs sponsorluğu

EKONOMİ (BURSA) –Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Matlı Şirketler Grubu ile yürüttüğü iş birliğini yeni bir sponsorluk anlaşmasıyla güçlendirdi. Grup bünyesindeki Yörsan markası, yeşil-beyazlı kulübün forma göğüs sponsoru oldu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Bursaspor Başkanı Enes Çelik ile Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı katıldı. Başkan Enes Çelik, anlaşmanın bir yıllık olduğunu ve sponsorluk bedelinin 70 milyon TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Bursaspor’un son iki yılda önemli bir birliktelik ve başarı hikâyesi ortaya koyduğunu belirten Çelik, Matlı Grubu’nun bu süreçte kulübün yanında yer alan en önemli destekçilerden biri olduğunu söyledi. Çelik, “Bursaspor, şehrimizin en önemli değerlerinden biri. Matlı Grubu, kulübümüze verdiği desteği şimdi göğüs sponsorluğu ile bir adım daha ileri taşıyor. Bursa, birlik ve beraberlik içerisinde önemli bir başarı hikâyesi yazıyor. Bu yolculukta yanımızda olan Özer Matlı ve Önder Matlı’ya teşekkür ediyorum” dedi. Yeni sponsorluk anlaşmasının uzun yıllar devam etmesini temenni ettiklerini ifade eden Çelik, stat isim sponsorluğunda yakalanan başarının göğüs sponsorluğunda da sürmesini hedeflediklerini kaydetti.

Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ise anlaşmanın yalnızca ticari bir iş birliği olmadığını vurgulayarak, Bursa’nın ortak değerlerine sahip çıkma anlayışının bir göstergesi olduğunu söyledi. Bursa’nın üretim, dayanışma ve birlikte başarma kültürüyle öne çıkan bir şehir olduğunu belirten Matlı, “Yörsan için Bursa yalnızca bir şehir değil, güçlü bağlarımızın bulunduğu özel bir merkezdir. Bursaspor ile kurduğumuz bu iş birliği, sadece bir sponsorluk anlaşması değil; şehrin ortak değerlerine, heyecanına ve hayallerine duyduğumuz inancın da yansımasıdır” diye konuştu.