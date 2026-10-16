Bursa’ya 14 bin metrekarelik Karavan Parkı

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantısında, Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi’nde yer alan 2712 ada 1 parsel numaralı taşınmazın kullanımına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşüldü. Belediye mülkiyetindeki 13 bin 964,69 metrekarelik alanın karavanların park edilmesi ve depolanması amacıyla değerlendirilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Yaklaşık 200 karavanın park ederek hizmet alabileceği projede, sosyal donatı alanları, park, kafe, mutfak ve duş gibi alanlarından olması planlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’nın Ankara’da bulunması nedeniyle toplantıya Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz başkanlık etti.

“Belediye taşınmazı otopark olarak değerlendirilecek”

İmar planında sosyal tesis alanında kalan taşınmazın, karavan depolama parkı amacıyla otopark alanı olarak kullanılması gündeme geldi. Düzenlemeyle belediyeye ait arazinin farklı bir kullanım modeliyle işletilmesinin önü açılırken, alanın işletme sorumluluğunun BURULAŞ’a verilmesi planlanıyor. Karar, Bursa’da karavanların park edilmesi ve depolanmasına yönelik belediye hizmetlerinin geliştirilmesi açısından yeni bir adım niteliği taşıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ayrıcı, Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’ndeki 15 bin 640 metrekarelik alanın da park, otopark ve yeşil alan olarak düzenlenmesi kararı alındı.

“İşletme BURULAŞ tarafından yürütülecek”

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen düzenleme, taşınmazın karavan depolama parkı olarak değerlendirilmesine ve işletme hakkının BURULAŞ Genel Müdürlüğü’ne devredilmesine ilişkin süreci kapsıyor. Oktay Yılmaz’ın başkanlık ettiği toplantıda 50 önerge, 80 gündem maddesi ve komisyonlardan gelen evraklar görüşüldü. Ürünlü’deki karavan depolama parkı düzenlemesi de oy birliğiyle kabul edilen kararlar arasında yer aldı.