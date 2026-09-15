Bursa’ya 20,6 kilometrelik yeni raylı sistem koridoru

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bursa’nın hızla büyüyen yerleşim ve üretim akslarında toplu taşıma altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen Çalı-Demirtaş Raylı Sistem Hattı Projesi’nde yeni aşamaya geçildi. Nilüfer ve Osmangazi ilçelerini kapsayan, bünyesinde metro, tramvay ve otonom araç (ART) gibi farklı ulaşım modellerini barındıran proje için ÇED süreci resmen başlatıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Ağustos 2026 tarihli Proje Tanıtım Dosyası’na göre proje; Terminal-Demirtaş, Üçevler-Terminal ve Çalı-Üçevler olmak üzere üç bölümden oluşacak. Dosyanın proje kimlik bilgilerinde toplam yatırım bedeli 1.2 milyar olarak yer alıyor. Toplam 20,61 kilometrelik koridorun ilk bölümünü 3,83 kilometrelik Terminal-Demirtaş hattı oluşturuyor. Mevcut T2 Tramvay Hattı’nın devamı niteliğindeki bölümde 3 yeni istasyon planlanıyor. Üçevler-Terminal hattı ise 13,49 kilometre uzunluğunda ve 9 istasyondan oluşacak. Projenin Çalı-Üçevler bölümünde de 3,29 kilometrelik hat ve 3 yeni istasyon öngörülüyor. Böylece üç etapta toplam 15 yeni istasyon devreye alınacak.

Çalı’dan Küçük Sanayi’ye yeni bağlantı

Projenin dikkat çeken yönlerinden biri, Bursa’nın önemli üretim alanları ile yoğun konut bölgelerini aynı ulaşım omurgasında buluşturması olacak. Terminal-Demirtaş bölümünün, T2 hattı üzerinden Demirtaş bölgesine uzatılmasıyla Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ne iş gücü erişiminin kolaylaştırılması, bölgedeki servis trafiğinin azaltılması ve karayolu üzerindeki yoğunluğun hafifletilmesi hedefleniyor. Dosyada hattın ekonomik canlılığa katkı sağlayacak, yüksek kapasiteli ve çevre dostu bir ulaşım çözümü oluşturmasının amaçlandığı belirtiliyor. Proje ile Nilüfer’deki yerleşim alanları ile Osmangazi’deki terminal ve sanayi bölgeleri arasında doğrudan toplu taşıma bağlantısı kurulması amaçlanıyor. Projenin Çalı-Üçevler bölümü ise Çalı ve Demirci’deki konut alanlarını Bursa’nın önemli üretim merkezlerinden Küçük Sanayi/Üçevler bölgesine bağlayacak.

2060’ta günlük 265 bin yolcu

Projenin ulaşım modeli çalışmaları, Bursa’nın nüfus ve hareketlilik artışına paralel olarak raylı sistemlere olan talebin de yükseleceğine işaret ediyor. Terminal-Demirtaş hattının mevcut T2 ile birlikte değerlendirilmesinde 2030 yılında günlük 192 bin 128, 2040 yılında 227 bin 616, 2050 yılında 247 bin 777 ve 2060 yılında 264 bin 996 yolculuk öngörülüyor. Yıllık yolculuk sayısının ise 2060’ta 84,8 milyona ulaşacağı hesaplanıyor. Üçevler-Terminal hattının 2030 ulaşım modelinde ise zirve saatlerde hat kesitindeki maksimum yolcu sayısının yönlere göre 7 bin 233 ve 13 bin 230 yolcu/saat seviyelerine çıkması bekleniyor. Projenin ekonomik boyutunda ise toplam maliyetin büyük bölümünü 1 milyar dolarlık Üçevler-Terminal hattı oluşturuyor. Çalı-Demirtaş bölümünün toplam yatırım maliyeti 102 milyon dolar, Çalı-Üçevler bölümünün ise 131 milyon dolar olarak hesaplanmış. Dosyadaki ayrıntılı maliyet tablosunda üç hattın toplamı 1.2 milyar dolar seviyesinde gösteriliyor.