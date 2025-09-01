Bursa’ya 4 stratejik yatırım alanı açıldı

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) iş birliğiyle düzenlenen “Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı”nda Bursa’nın Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında açıklanan yeni teşvik sistemiyle birlikte yüksek teknoloji ve yeşil dönüşüm yatırımlarında öncü bir rol üstlenmeye hazırlandığı kaydedildi. BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamında Bursa için 4 yatırım alanı belirlendiğini ifade ederek, “Bunlar; sismik izolatör üretimi, 5 eksenli işleme merkezi üretimi, biyopolimer üretimi ve rüzgâr türbini yatırımlarıdır. Bu yıl içinde söz konusu alanlarda önemli teşvikler sağlanacak. Süreç dinamik bir şekilde ilerleyecek ve 2026 yılında farklı alanlarda yeni yatırım başlıkları da gündeme gelecektir” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz da yeni destek programının, bölgenin potansiyelini harekete geçirecek, yatırımı, üretimi ve istihdamı artıracak bir yol haritası niteliğinde olduğunu vurguladı. Batmaz, “Bursa özelinde destek kapsamına alınan biyopolimer üretimi çevre dostu malzemelerle yeşil dönüşümün önünü açarken, sismik izolatörler kentimizi depreme daha dayanıklı hale getirecektir. Yüksek hassasiyet gerektiren işleme merkezleri, sanayimizi teknolojiyle buluşturacak; rüzgâr türbini yatırımları ise kentimizi yenilenebilir enerjide bir merkez haline getirecektir” diye konuştu. Batmaz, programın Bursa’nın yatırım kültürünü destekleyeceğini, gençlere iş imkânı sağlayacağını, sanayiyi güçlendireceğini ve Türkiye’ye küresel rekabette avantaj kazandıracağını belirtti.