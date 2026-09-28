Bursa’ya 41,8 milyar TL’lik yeni otoyol yatırımı

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa’nın ulaşım altyapısında 41,8 milyar TL’lik yeni bir yatırımın daha düğmesine basıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmesi planlanan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Ovaakça-Konaklı Kesimi için hazırlanan ÇED raporunda projenin güzergâhı, teknik özellikleri ve yatırım bedeli netleşti. Osmangazi, Mudanya ve Nilüfer ilçelerini kapsayan projenin toplam yatırım bedeli 41 milyar 871 milyon 177 bin 726,90 TL olarak belirlendi. 24 Eylül 2026 tarihinde sunulan ÇED raporuna göre yeni otoyolun ana güzergâhı yaklaşık 33,8 kilometre olacak. Otoyolun 2x4 şeritli olarak ve 140 kilometre/saat proje hızıyla inşa edilmesi planlanıyor.

“33,8 kilometrelik güzergâh”

Projenin ana güzergâhının yaklaşık 11 kilometresi Osmangazi, 17,85 kilometresi Mudanya ve 4,98 kilometresi Nilüfer ilçe sınırlarından geçecek. Ovaakça’dan başlayacak güzergâh, mevcut Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Bursa Kuzey Gişeleri’nin yaklaşık 300 metre batısından başlayacak. Bursa’nın ve Bursa Kuzey Çevre Yolu’nun kuzeyinden İzmir yönüne ilerleyecek otoyol, yaklaşık 13. kilometrede Bursa-Mudanya Devlet Yolu ile kesişecek. Güzergâhın ardından Çağrışan ve Mürsel mahallelerinin kuzeyinden batıya yönelmesi, mevcut çevre yoluna paralel ilerleyerek Konaklı bölgesinde güneybatı yönünde devam etmesi planlanıyor. Proje, burada Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na bağlanacak.

“4 tünel, 12 viyadük”

Yeni otoyol yalnızca ana güzergâhtan oluşmayacak. ÇED raporunda projeye ilişkin 6 kavşak, 4 tünel, 4 köprü, 27 alt geçit, 10 üst geçit ve 12 viyadük planlandığı belirtiliyor. Otoyolun yaklaşık 26. kilometresinde, Mudanya ilçe sınırları içerisinde her iki yöndeki trafiğe hizmet verecek bir hizmet tesisi de yapılması öngörülüyor. Ana güzergâha ek olarak toplam 4,899 kilometrelik iki bağlantı yolu da projeye dahil edilecek. İlk bağlantı yolu 1,769 kilometre uzunluğunda olacak ve Bursa-Mudanya yoluna ulaşacak. 3,130 kilometrelik ikinci bağlantı yolu ise Bursa Çevre Yolu üzerindeki Görükle Kavşağı’na bağlanacak. Bağlantı yollarının 2x2 şeritli ve 110 kilometre/saat proje hızına uygun olarak tasarlanması planlanıyor.

“3 yıllık inşaat öngörüsü”

ÇED raporunda proje ve etüt çalışmalarının yaklaşık 2 yılda, inşaat faaliyetlerinin ise yaklaşık 3 yılda tamamlanması öngörülüyor. İnşaat döneminde üç ayrı şantiye kurulması ve şantiyelerde toplam yaklaşık 150 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Raporda yer alan sürelerin proje planlamasına ilişkin öngörüler olduğu, kesin yapım başlangıç ve tamamlanma tarihleri anlamına gelmediği belirtiliyor. Son şekli verilen ÇED raporu, yönetmelik kapsamında 10 takvim günü boyunca halkın görüş ve önerilerine açık olacak. Süreç içerisinde iletilecek görüş ve önerilerin proje hakkında verilecek kararda dikkate alınacağı bildirildi.