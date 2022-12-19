Bursa’ya ‘Gıda Sektörü Kümelenme Alanı’ kuruluyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, katma değerli üretim ile birlikte, tarım ve gıda sektörünün uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Özer Matlı kent içinde kalan ve büyümekte zorlanan, gıda alanında faaliyet gösteren firmaları, şehrin dışında kurulması planlanan Gıda Sektörü Kümelenme Alanı ile düzenli bir alanda toplamak için harekete geçtiklerini söyledi. Sektörün nitelikli ürünler ortaya koyarak büyümesinin önündeki engellerin başında yer sıkıntısının geldiğini dile getiren Matlı, “Özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın ölçekleri her geçen gün büyüyor ancak hızlı şehirleşmeyle beraber bu firmalar kent içinde sıkışıp kaldı. Katma değerli üretimi, ihracatı, istihdamı odağına alan firmaların önünü açmamız gerekiyor. Öncelikli olarak Bursalı firmalar başta olmak üzere tüm Türkiye’ye açmayı planladığımız proje kapsamında gıda alanında üretim yapan firmalarımızı, KOBİ’lerimizi teknoloji odaklı yeni nesil lojistik imkanlarıyla donatılan, sürdürülebilir tarım ekosistemi ve doğanın geleceği için ekolojik çözümlerle planlanan, çevre dostu kümelenme alanında bir araya getirmeyi arzuluyoruz” diye konuştu.

Başvuru süreci devam ediyor

Gıda Sektörü Kümelenme Alanı ile şehrin içinde sıkışıp kalan ve hareket kabiliyetleri azalan firmaların üretimlerini ve ihracatlarını artırmalarına imkân sağlanacağını vurgulayan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Hayata geçirmeyi planladığımız proje ile yoğun kentleşmenin neden olduğu trafik başta olmak üzere pek çok sorunun çözümüne de katkı sunmuş olacağız. Tüm bunların yanı sıra kümelenmenin etkisi ve soğuk zincir, korumalı coğrafi işaret, korumalı menşei işaret gibi sistemlerin imkanları ile işlenmiş gıda hacminin artırılmasını ve küresel piyasalarda söz sahibi olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Ön talep başvuru süreci tamamlandıktan sonra yatırım planlamaları gerçekleştirilecek olan Gıda Sektörü Kümelenme Alanı’nda yer almak isteyen firmaların, ön talep başvuru formunu doldurarak, Bursa Ticaret Borsası Genel Sekreterliği’ne teslim etmeleri gerekiyor.