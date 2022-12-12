Bursa'ya yeni nesil araç teknoloji merkezi kuruluyor

BURSA (EKONOMİ) - BTSO, BUTGEM’de Yeni Nesil Araç Teknolojileri (Elektrikli, Hibrit, Otonom) Alanında Sektörel Mesleki Eğitim ve Öğretim Yeterlilik ve Geliştirme Merkezi’ni hayata geçiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen Avrupa Birliği İnsan Kaynakları Geliştirme Programı hibe desteğiyle hayata geçirilen projenin lansman toplantısı BTSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, “Sanayide dönüşüm hamlesiyle Bursa’mıza TEKNOSAB, BUTEKOM, Model Fabrika, MESYEB gibi ileri teknoloji odaklı projeleri kazandırdık. BUTEKOM çatısı altında faaliyete geçirdiğimiz İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi ile ULUTEK Teknopark’ımız da otomotiv sektöründeki dönüşümde önemli bir rol üstleniyor” dedi. Otomotiv sektörünün teknolojik dönüşümünü sağlayacak en önemli unsurlardan birinin insan kaynağı olacağını dile getiren Koçaslan, “Sektörde ihtiyaç duyulacak iş gücünü yetiştirebilmek için yeni teknolojilerle uyumlu, yüksek nitelikli bir eğitim kurgusu oluşturmamız gerekiyor. BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren BUTGEM, sektörümüzün nitelikli istihdam ihtiyacına cevap veren en önemli projeler arasında yer alıyor. BUTGEM’de ‘Yeni Nesil Araç Teknolojileri Sektörel Mesleki Eğitim ve Öğretim Yeterlilik ve Geliştirme Merkezi’ projesini hayata geçiriyoruz. Merkez, Türkiye’de bu alanda ilk uygulama olma özelliği taşıyor. Projemiz ile otomotiv endüstrisinin lokomotifi olan Bursa’da yeni nesil araç teknolojileri alanında mesleki eğitim altyapısının güçlendirilmesi, otomotiv ana ve yan sanayiye nitelikli personel yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Ayrıca eğiticilerin eğitimi programları ile de sektördeki dönüşüme destek olmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Proje 2023’te tamamlanacak”

Projenin 2023 yılında tamamlanacağını kaydeden Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Karahan, “Projemiz otomotiv ana ve yan sanayide, yeni nesil araçların servis ağlarında, şarj istasyonlarında çalışacak mavi yakalı personelin eğitim ve belgelendirme süreçlerini de kapsıyor. Mesleki yeterlilik ve belgelendirme konusunda BTSO MESYEB’in çalışması var. Proje öncesinde kapsamlı bir ihtiyaç analizi gerçekleştirdik. Yeni bir alan olduğu için eğitim içeriği ve metodolojinin belirlenmesi, BUTGEM’de gerekli altyapının sağlanması konusunda saha araştırmaları yapıldı. Bunun sonucunda öncü bir eğitim ve altyapı içeriği oluşturuldu” bilgisini verdi. Açılış konuşmalarının ardından Bursa Uludağ Üniversitesi’nin koordinasyonunda, proje paydaşları, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla çalıştay düzenlendi.