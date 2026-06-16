Bursa’ya yeni turizm koridoru geliyor

ERHAN BEDİR / BURSA

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 7 yıldır başkanlığını yaptığı Yıldırım’da gerçekleştirdikleri projeleri gururla anlattı. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ndeki makamında Ekonomi Gazetesi Bursa Bölge Müdürü Ömer Faruk Çiftçi’yi ağırlayan Başkan Oktay Yılmaz, başkanlığı döneminde değişen, dönüşen ve gelişen Yıldırım’ı anlattı. Kendisini en çok heyecanlandıran projelerin başında ‘Setbaşı, Yeşil Emirsultan Tarihi Yaya Aksı Canlandırma Projesi’nin olduğunu belirterek, Setbaşı, Yeşil, Emirsultan hattının Türkiye’nin en önemli maneviyat koridorlarından birisi olduğunu aktaran Yılmaz, “Bu bölgemizin hak ettiği değeri bulması yoğun ve titiz bir çalışma yürütüyoruz. Projemizin en önemli adımlarından birisi olan yarışma süreci devam ediyor. Yarışma sürecinde ortaya çıkacak birbirinden değerli çalışmalar, 50 hektarlık alanı kapsayacak. Yarışmaya şimdiden 40’ın üzerinde proje başvurusu yapıldı” dedi.

“Kadim Yıldırım’ı koruma projesi”

Projenin manevi kent kimliğini koruma ve yaşatma alanında sadece Türkiye'de değil Dünyada ses getireceğini ifade eden Başkan Yılmaz, “Ortak akıl ile yürüteceğimiz projenin temel ilkelerinden birisi de yaşamı korumak olacak. Bu bölgede çok büyük kamulaştırmalar yaparak, kamusal alanlar oluşturmak yerine yaşamın devam ettiği, insanların huzur ve güven içerisinde hayatlarını idame ettirdiği, sosyal donatı alanları ile desteklenmiş dün ile yarın arasında köprü oluşturacak bir yaşam alanı haline dönüştüreceğiz. Bu proje kapsamında konut yoğunluğunu kesinlikle arttırmayacağız. Turist otobüslerinin parklanma yapabileceği otoparkların yanı sıra tarihi Bursa evleriyle ve restorasyon projeleri ile Bursa’nın kadim kent kimliğini ortaya çıkacağız. Bursa tarihi yeniden hayat bulacak” ifadelerini kullandı.

“Bütüncül bir turizm koridoru oluşturacağız”

Yılmaz, Bursa’nın en önemli ziyaret noktaları arasında yer alan Ulu Cami, Yeşil Külliyesi ve Emir Sultan Camii arasındaki bağlantının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu hattın bütüncül bir turizm koridoru olarak ele alınacağını ifade etti. “Turistler sadece camiyi ve türbeyi ziyaret edip ayrılmasın” diyen Yılmaz, ziyaretçilerin bölgede daha fazla vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, “İnsanlar burada alışveriş yapabilsin, müzeleri gezebilsin, tarihi dokuyu hissedebilsin ve bölgenin atmosferini yaşayabilsin istiyoruz” dedi. Bölgedeki tarihi yapıların da yeni işlevlerle değerlendirileceğini ifade eden Yılmaz, Ermeni Kilisesi gibi bazı yapıların kültürel merkez ve kütüphane olarak kullanılacağını söyledi. Osman Fevzi Efendi Konağı'nın kütüphaneye dönüştürüleceğini belirten Yılmaz, bu tür projelerle tarihi dokunun günlük yaşamın bir parçası haline geleceğini kaydetti.

“Kentsel dönüşümde bütüncül yaklaşım”

Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının yalnızca bina yenilemekten ibaret olmadığını da vurguladı. Dönüşümün sosyal yaşam alanları, kültürel yatırımlar ve kamusal mekanlarla desteklenmesi gerektiğini belirten Yılmaz, gençlere yönelik kütüphaneler, spor alanları, parklar ve yaşam merkezlerinin de bu anlayışın bir parçası olduğunu söyledi. Mahalle bazlı değil, geniş bölgeleri kapsayan dönüşüm projeleri yürüttüklerini ifade eden Yılmaz, birçok mahalleyi içine alan planlamalar üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Finansman imkanlarının artırılması halinde dönüşüm çalışmalarının daha da hızlanacağını belirten Yılmaz, özellikle Dünya Bankası destekli kredi mekanizmalarının sürece önemli katkı sağlayabileceğini dile getirdi. Özel sektörün de dönüşüm sürecinde daha fazla rol üstlenmesini istediklerini belirten Yılmaz, yeni arsa üretmenin giderek zorlaştığı Bursa'da kentsel dönüşüm alanlarının inşaat sektörü açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.