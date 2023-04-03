BUSADER, deprem bölgesine prefabrik okul yaptıracak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye deprem bölgesindeki yaşamın normale dönmesi için çalışmalarına devam ederken Bursa iş dünyası da bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor.

BALKANTÜRKSİAD yönetimini ziyaret eden Bursa Eğitim ve Sağlık Gönüllüleri Federasyonu (BUSADER) Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle, “6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremlerin yaralarının sarılması adına çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunduk. 2 Mayıs 2023 Salı Günü depremlerden en çok etkilenen illerimizden olan Hatay’ın dünyaca ünlü değeri Medeniyetler Korosu Bursa’mızda bir konser verecek.

Bursa Merinos AKKM’de düzenleyeceğimiz organizasyonun tüm geliri ile yine Hatay İlimizde 7 derslikli prefabrik bir okul yaptırmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir de “Bizler bu ülkenin ve güzel Bursamızın geleceğine katkı koymak için çalışan iş insanları olarak, sosyal sorumluluk projelerimiz ve özellikle de Türkiye’yi güçlü geleceğine taşıyacak olan gençlerimizin eğitimine desteklerimizle öne çıkan bir derneğiz. Bu yolda her türlü işbirliğine açık olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bursamız için, ülkemiz için taş üstüne taş koymak adına her çabanın yanında olacağız” dedi.

MÜSİAD Bursa erzak kolisi gönderdi

Öte yandan MÜSİAD şubeleri ile organize bir şekilde yardımlarını deprem bölgesine ulaştıran ve geleneksel yardımlarının yanı sıra depremzede ailelerle de iftarda bir araya gelen MÜSİAD Bursa Şubesi de ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmayı sürdürüyor. MÜSİAD Bursa Şubesi, üyelerinin bağışlarıyla oluşturulan erzak kolilerini kurumsal yardım kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Yardımlaşma ve dayanışma kültürünün önemine vurgu yapan MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, üyelerinin hayırda yarışarak dayanışma kültürünün yayılmasına katkı sağladıklarını ifade etti.