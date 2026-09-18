BUSADER yeni döneme sosyal yardım hedefiyle başladı

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (Bursa BUSADER), 2026-2027 çalışma döneminin açılışını Altınceylan Ayten’de düzenlenen “Sezona Merhaba” etkinliğiyle gerçekleştirdi. Sağlık ve eğitim alanındaki gönüllülük faaliyetlerinin yeni dönemde de sürdürüleceğini açıklayan dernek yönetimi, sosyal yardım çalışmalarının kapsamını genişletme mesajı verdi.

“Sosyal yardım dolu bir yıl olacak”

Yeni dönem açılışında konuşan Bursa BUSADER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatma Akalp, bu yılın temasını zeytin ağacı olarak belirlediklerini söyledi. Zeytin ağacının güçlü kökleri, uzun ömrü ve sürekliliğinin BUSADER’in gönüllülük anlayışıyla örtüştüğünü belirten Akalp, yeni dönemde sosyal yardım çalışmalarına ağırlık vereceklerini ifade etti. Akalp, “Bu seneki açılışımızda bana memleketimi hatırlatan zeytin ağacını tema olarak tercih ettik. Çünkü BUSADER; zeytin ağacı gibi kökleri güçlü, zarif, her zaman yükselen ve ileri giden bir niteliğe sahip. BUSADER ailemle bugün de sosyal yardımlaşmayı hedefleyen etkinliklerimize bir yenisini ekledik. Yeni sezonun sosyal yardım dolu bir yıl olacağını söylemek isterim” dedi.

“Hedef sağlıklı ve uzun yaşam”

Bursa BUSADER’in yeni dönem çalışmalarında “sağlıklı uzun yaşam” başlığı da öne çıkacak. Zeytin ağacının uzun ömür ve sağlıklı yaşamla özdeşleşen yapısından hareketle, bu temanın farklı etkinlik ve sosyal sorumluluk projelerine taşınması planlanıyor. Etkinlikte konuşan BUSADER Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle ise BUSADER’in bu yıl 10. kuruluş yılını tamamladığına dikkat çekti. Federasyon olarak 20 Kasım’da özel bir ödül gecesi düzenlemeyi planladıklarını açıklayan Özgüle, sağlık ve eğitim alanında topluma katkı sağlayan kişi ve kurumların ödüllendirileceğini belirtti. Özgüle, “Bu sene BUSADER’in 10. yılını dolduruyoruz. Nice 10 yıllara demenin yanı sıra bu senenin bizim için biraz daha farklı olacağını belirtmek isterim. BUSADER Federasyonu olarak kurulduğumuz gün olan 20 Kasım’da bir ödül gecesi düzenlemek istiyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından sanatçı Nesrin Erol Bahtiyar sahne aldı. Bahtiyar’ın seslendirdiği şarkılarla devam eden gece, BUSADER üyelerinin katıldığı etkinliklerle sona erdi.