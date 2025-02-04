BUSİAD Başkanı Küçükkayalar: “İstihdamda gerileme bekleniyor”

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD), İktisadi Yönelim Anketi’nin sonuçları açıklandı. Firmalar, gelecek 12 ayda makine-teçhizat yatırımlarında kısmi bir iyileşme beklentisi taşısa da, bina ve tesis yatırımlarında sınırlı bir artış öngörülüyor. Ancak imalat sanayinde yatırım eğilimlerinin bir önceki çeyreğe göre olumsuz seyrettiği gözlemleniyor. Üretim hacminin ise önümüzdeki üç ay boyunca değişmeyeceği beklentisi hâkim. Anket sonuçlarına göre, ihracat yapan firmalar önümüzdeki üç ayda siparişlerinde azalma beklerken, bu düşüşün özellikle imalat sanayinde daha güçlü olduğu görülüyor. Öte yandan, faiz riskinde belirgin bir düşüş yaşansa da, firmalar birim maliyetlerinde artış bekliyor.

BUSİAD Başkanı Buğra Küçüçkkayalar, ekonominin yükselen ateşinin düşürülme çabalarının etkisini göstermeye başladığını ifade ederek, “Faizlerde 2025 yılı boyunca düşüş olacağına yönelik bir beklenti oluştu. Bu olumlu havanın, finansa ulaşma açısından da olumlu seyrini görmeyi arzuluyoruz. Üreterek, istihdamı ve ihracatı artırmak zorundayız. Türkiye’nin rahatlaması için ihracat yapması şarttır. Bunun için de gereken her türlü destek verilmeli, yeni ihracat alanları açılmalıdır. Bunlar yapılırken orta gelir tuzağından çıkaracak yeni yollar da paralel olarak planlanmalıdır” dedi.

İstihdamda kalıcı bir artış için güçlü büyümenin şart olduğuna işaret eden Küçükkayalar, ekonomik istikrarın sağlanmasının yanı sıra büyüme politikalarının da istihdamı destekleyecek şekilde kurgulanması gerektiğini belirtti. Buğra Küçükkayalar, “İstihdamda kalıcı bir artış sağlamak için büyüme dinamiklerini güçlendirecek adımlara ihtiyaç var. Firmaların faiz oranlarında indirim beklentisi sürerken, yatırım ve üretimin canlanması için güven ortamının oluşturulması kritik önem taşıyor” diye konuştu.