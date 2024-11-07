BUSİAD Başkanı Küçükkayalar: Zorlu bir kışa giriyoruz

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Bursa ekonomisinin nabzını tutmak adına üyeleri nezdinde Ekim 2024’te gerçekleştirdiği, BUSİAD İktisadi Yönelim Anketi’nin sonuçlarını açıkladı.

Çalışmada, beklenenden daha yavaş düşen bir enflasyon olduğunu ifade eden anket katılımcısı firmalar, yılsonunda faiz indirimine hazır olduklarını belirtti. Ankete katılan tüm firmaların mevcut ekonomik koşullardaki görünümünün, bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak çok az da olsa ılımlı düzeyde iyileştiği, imalat sanayinde ise iyileşmenin ortalamaya göre biraz daha belirgin olduğu görüldü. Firmalar gelecek altı aylık süre içinde ise mevcut görünümlerinin süreceğini değerlendirdi. Ankete katılan firmalar, önümüzdeki üç ay içinde bir önceki çeyreğe göre üretim hacimlerinde ortalama olarak iyileşme beklentisine sahip olsa da zayıf görünümün sürdüğünü belirtti.

“Siparişler aynı seviyede kalacak”

Ankete katılan tüm firmalar açısından gelecek 12 ayda geçmiş 12 aya kıyasla makine-teçhizat yatırımlarının ortalama olarak azalış yönünde değişim gösterdiği görülürken, aynı dönem için bina-tesis yatırım harcamalarında bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak azalış yönünde bir değişim beklentisi oluştu. İhracat yapan firmalar, aynı istihdamda olduğu gibi gelecek üç aya ait ihracat siparişlerinin bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak çok azda olsa artış yönünde bir değişim göstermesini beklerken ihracatlarının genelde aynı seviyede kalacağını belirtti. Geçmiş 3 aya kıyasla firmaların finansman ihtiyacının bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak azalış yönünde değiştiği görülen ankette firmaların gelecek üç aylık dönemde TL cinsi kredi faiz oranına ilişkin beklentisi, önemli ölçüde aşağı yönlü değişim gösterdi. Firmaların yılsonu yıllık üretici fiyatları enflasyonu beklentisi, bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak artış yönünde izlendi.

“Faiz indirimi enflasyonu hareketlendirebilir”

Anket sonuçlarını değerlendiren BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, ekonomide sıkılaşmanın anket sonuçlarından da anlaşıldığını belirterek, “Enflasyonun istenilen hızla düşmediği algısı önemli bir veri. Ayrıca, faiz indirimi beklentisi, bunun da enflasyonu tekrar hararetlendirme olasılığı da gelecekte bizi bekleyen önemli bir risk. Ücretler, istihdam ve hedef pazarlarımızdaki daralma ihtimali nedeniyle ihracat da üzerinde düşünülmesi gereken bir durum. Zorlu bir kışa girdiğimiz açık. Umalım ki hem ülkemizin karar alıcıları hem de şirket yöneticilerimiz bu kış şartlarına göre yol haritalarını doğru belirlesin” dedi.