BUSİAD Doğan Ersöz ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

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EKONOMİ (BURSA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) tarafından bu yıl 29’uncusu düzenlenecek Doğan Ersöz ve BUSİAD Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. BUSİAD Yönetim Kurulu’nun oybirliğiyle belirlediği ödüller, 6 Ekim’de düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

2025 yılı ödüllerinde Doğan Ersöz Ödülü Valeo Türkiye’ye, BUSİAD Özel Başarı Ödülü Çetin Ceylan’a verilecek. Kültür-Sanat ve Spora Destek Ödülü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Prof. Dr. Derya Şahin’in, Meslek Ödülü Ahmet Özenalp ve Ferit Karslıoğlu’nun oldu. Sosyal Sorumluluk Ödülü LÖDER’e, Eğitime Destek Ödülü ise Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’ne (OİB) verilecek.