BUSİAD: Ekonomide iyimserlik sinyalleri artıyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Bursa ekonomisinin nabzını tutmak amacıyla üyeleri arasında gerçekleştirdiği Temmuz 2025 BUSİAD İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anket sonuçlarına göre, firmalar mevcut ekonomik koşullarda zayıflama gözlemlese de gelecek altı aya ilişkin iyimserliklerini koruyor. Özellikle üretim hacminde önümüzdeki üç ay içinde kısmi bir iyileşme bekleniyor. İstihdam düzeyinin ise yatay seyredeceği öngörülüyor. Sanayiciler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Temmuz ayındaki beklentilerin üzerindeki faiz indirimi sonrası faizlerin düşmeye devam edeceği beklentisinde. Firmaların finansman ihtiyacı azalırken, TL kredi faiz oranlarına dair beklentiler de önemli ölçüde aşağı yönlü. Kur riski konusunda da özellikle imalat sanayinde belirgin bir azalma öne çıkıyor.

İhracat ve yatırımlar pozitif seyirde

İhracat yapan firmalar, önümüzdeki üç ayda sipariş artışı bekliyor. Makine-teçhizat ve bina-tesis yatırımları açısından da firmalar, bir önceki çeyreğe göre toparlanma eğiliminde. Bu durum, ekonomideki ihtiyatlı iyimserliğin yatırım kararlarına da yansıdığını ortaya koyuyor. Firmalar, yıl sonu üretici fiyat enflasyonunun düşeceğini öngörüyor. Döviz kurundaki değişimlerin satış fiyatlarına etkisi yavaşlarken, ortalama birim maliyetlerde artış beklentisi güçlü. Buna karşın satış fiyatlarında sınırlı bir düşüş beklentisi dikkat çekiyor. Anket sonuçlarını değerlendiren BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, yüksek enflasyon ve faizin hem üreticiyi hem tüketiciyi zorladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Yüksek enflasyon ve yüksek faiz üreten için de tüketen için de katlanılmaz bir durumdur. Bunun değişmeye başladığının sinyalleri bile üreticilerin umutla dolmasına yetmiştir. İhtiyatlı bir iyimserlik dönemindeyiz. Umalım ki ekonominin kendi faktörleri dışındaki etkenler bu iyimser havayı bozmasın. Kaybedilen 2025 yılını baştan kabullenmiştik. 2026 yılının toparlanma yılı olmasını diliyoruz.”