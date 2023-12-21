BUSİAD YDK Başkanı Türkay: “Popülist politikalar emekçiyi rahatlatmaktan uzak bir hale geldi”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı’nda EKONOMİ Gazetesi’ni ağırladı. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ile Genel Koordinatör Vahap Munyar’ın katıldığı toplantıda konuşan BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, başta tekstil sektörü olmak üzere iş gücü kaybının tüm sektörler için ciddi bir sorun olduğunu ifade etti.

Türkay, özellikle asgari ücret belirlenirken, tüm toplumun ulaşmak istediği refah için fedakarlığın bölüşülmesi gerçeğinden hareket edilmesi gerektiğini, koşulların giderek zorlaştığını söyledi. 2023’te yaşanan genel seçim ve 2024 mart ayında yapılacak olan yerel seçimin ekonominin ayarlarını derinden sarstığına işaret eden Ergun Hadi Türkay, “Uygulanan popülist politikalar sanıldığının aksine emekçiyi rahatlatmaktan uzak bir hale gelmiştir. Zammın ilk günlerinin ardından, her şeyin fiyatı değişmiş fasit daire işlemeye başlamıştır. Aynı hataya düşülmemeli ve enflasyon bir an önce dizginlenmelidir. Emekçiye en büyük iyilik, düşürülmüş bir enflasyonla yapılacaktır. Salt emekçiye değil, sanayiciden, çiftçiye kadar herkes düşen enflasyonla mutlu olacaktır. Artırılan faizlerle kısmen umut görülmüştür. Ekonominin gerçeklerine uyan yaklaşımın devamını diliyoruz” dedi.

“Yatırımcı istikrar arıyor”

Yabancı yatırımcıların tıpkı yerli yatırımcı gibi, öngörülebilirlik, güven ve istikrar aradığına vurgu yapan Türkay, yüksek yargı organlarının arasındaki uyumsuzluğun iyi bir görüntü vermediğini söyledi. Sürekli vurguladıkları ‘yetişmiş gençleri yurt dışına kaptırma’ konusunun sıcaklığını koruduğuna dikkati çeken Ergun Hadi Türkay, “Eğitim anlayışımız özgürlük ve çağın ihtiyaçları temelinde düzenlenmelidir. Türkiye, dünyanın en önemli pazarlarına yakınlığı, kalitesi, iş insanı ve çalışanın yetenekleriyle çok önemli bir potansiyele sahiptir. Bunu ortaya çıkarmak için hep beraber hareket etmemiz yeterlidir, diyoruz” değerlendirmesini yaptı.