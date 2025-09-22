BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Türkay: “Yakın gelecekte tünelin ucunda ışık görünmüyor”

EKONOMİ (BURSA) - Türkay, küresel ısınma, çok kutuplu dünya düzeni, dolar–altın–kripto tartışmaları, yapay zekâ temelli üretim modelleri ve gelir dağılımındaki uçurum gibi sorunların yanı sıra bölgesel çatışmaların dünyayı yeni risklerle karşı karşıya bıraktığını belirtti. Ergun Hadi Türkay, “Türkiye, tüm bu gelişmelerin tam ortasında adeta ateşten günler yaşıyor. Ne yazık ki yakın gelecekte tünelin ucunda ışık görünmüyor” dedi. Ekonomik çözümün temelinde üretim olduğunu vurgulayan Türkay, “Ülkeye güven, barış ortamı ve üretim odaklı ekonomi; Türkiye’nin içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmasının tek yoludur. Bunun için üretim, üretim, üretim diyoruz. Başta tarım ve yaratıcılığa dayalı üretim olmak üzere, gelir dağılımını iyileştirecek adımlar atılmalı” diye konuştu. Türkay, demokrasi, hukuk ve özgürlüklerin ekonomik kalkınmanın vazgeçilmez şartları olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Demokrasi, özgürlük ve hukuk güvencesi hissetmeyen toplumların başarılı olması mümkün değildir. Bilim ve akla dayalı eğitim, liyakatli yönetim, üretime dayalı ekonomi ve adil sosyal paylaşım Türkiye’yi geleceğe taşıyacak unsurlardır.”

Gençlere de özel bir vurgu yapan Türkay, yapay zekâ çağında gençlerin yaratıcılık ve yenilikçi bakış açılarının ülkenin en büyük sermayesi olduğunu ifade etti. “Onların hayallerini beslemek ve enerjilerini ülkemizin geleceğine yönlendirmek zorundayız. Gençlerine güvenen ve onları güçlendiren bir ülke her koşulda yeniden ayağa kalkar” dedi. BUSİAD olarak ülkenin değerlerine ve üretim gücüne inançlarını koruduklarını kaydeden Türkay, “Dinamikliğimiz, esnekliğimiz ve çalışkanlığımızla ülkemizin kalkınmasına katkı koymaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.