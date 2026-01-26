BUSİAD’da Tuncer Hatunoğlu dönemi

ERHAN BEDİR

BURSA – BUSİAD’ın 47. Olağan Genel Kurulu’nda 2022’den beri iki dönem kuralına göre Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Buğra Küçükkayalar’ın yerine, geçen dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Tuncer Hatunoğlu’nun hazırladığı liste seçildi. Genel Kurul’da konuşan Tuncer Hatunoğlu, “Bu dönemde Bursa’nın sorunlarıyla ilgilenme misyonumuzu sürdürürken, özellikle işlerimizin geliştirilmesi başta olmak üzere ek çalışmalar planlayacağız. Bursa’nın plansız büyümesine karşı elimizden geldiğince önerilerimizi sunarken, bu büyümenin sanayi ve iş dünyasındaki olumsuz etkilerini de azaltabilmek için yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüme yönelik çalışmalarımıza da ağırlık vereceğiz” dedi. Hatunoğlu, BUSİAD’ın kısa vadeli çıkarların değil, uzun vadeli toplumsal faydanın peşinde koşan bir iş insanları topluluğu olduğunu ifade ederken, “Yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümdeki amacımızın, katma değer artıran çıktıların büyümesi, olumsuz çıktıların azaltılmasına yönelik olacağını söyleyebilirim” diye konuştu.

Türkiye’nin ve dünyanın içinden geçtiği bu dönemde, iş dünyasının sorumluluğunun her zamankinden daha büyük olduğunu vurgulayan Tuncer Hatunoğlu, “Bizim görevimizin; sadece bugünü değil, yarını da konuşmak, sadece Bursa’yı değil, Türkiye’yi ve dünyayı okumak, sadece sorunları değil, çözüm yollarını da cesaretle ortaya koymak olduğunu düşünüyorum. Yeni dönemde üç temel ilkeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Kurumsal akıl ve katılımcılık, dönüşüm ve gelecek odağı, toplumsal sorumluluk ve duruş” değerlendirmesini yaptı.

Hatunoğlu’nun oluşturduğu Yönetim Kurulu listesinde; Ali Kerem Alptemoçin, Barış Mert, Hüsamettin Çoban, Lale Yıldız, Mustafa Ekinci, Orçun Sarıca, Selim Akbaş, Serdal Can, Sezai Sezer, Tolga Bacak, Ümit Kaleoğlu, Veda Girgin Eroğlu, Yasemin Yeşilova ve Zeynep Yıldız yer aldı.