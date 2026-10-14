BUSİAD’dan Bursa tarımı için 2050 yol haritası

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa’nın tarım ve gıda sektöründe sürdürülebilir üretim, teknoloji kullanımı ve yüksek katma değer odaklı dönüşümünü hedefleyen Bursa Tarım Kongresi Sonuç Raporu açıklandı. BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Gıda ve Tarım Uzmanlık Grubu Sorumlusu Lale Yıldız tarafından kamuoyuyla paylaşılan rapor, kentin tarımsal potansiyelinin ekonomik değere dönüştürülmesi için atılması gereken adımları ortaya koydu. Uludağ Üniversitesi, BUSİAD ve Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda 21-22 Nisan 2026’da düzenlenen kongrede hazırlanan rapor; tarım arazilerinin korunması, su kaynaklarının etkin kullanımı, dijital tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve üretimde verimliliğin artırılmasını öncelikli başlıklar olarak belirledi. Raporda, Bursa’nın 2050 yılına kadar iklim değişikliğine uyum sağlayan, ileri teknolojileri üretime entegre eden ve uluslararası rekabet gücü yüksek bir tarım ve gıda merkezi olması gerektiği vurgulandı.

“457 katılımcı, 55 uzman konuşmacı”

“Bursa’da Tarımın Dünü, Bugünü ve Geleceği” temasıyla gerçekleştirilen kongreye Bursa ve çevre illerden 457 kişi katılırken, 55 davetli konuşmacı sektöre ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Bitkisel ve hayvansal üretimden gıda sanayisine, su yönetiminden tarımsal mekanizasyona ve dijital tarıma kadar geniş bir yelpazede ele alınan konular, Kasım 2025’te gerçekleştirilen dört tematik çalıştayın çıktılarıyla birlikte değerlendirildi. Bursa’nın verimli tarım arazileri, farklı iklim koşulları, sanayi altyapısı ve lojistik olanakları önemli avantajlar arasında sıralanırken, bu potansiyelin korunmasının önündeki risklere de dikkat çekildi. Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı, kuraklık, su kaynaklarının etkin yönetilememesi, yükselen girdi maliyetleri ve küçük ölçekli, parçalı arazi yapısı sektörün temel sorunları olarak öne çıktı. Kırsal nüfusun yaşlanması ve gençlerin tarımdan uzaklaşması da üretimin geleceği açısından risk unsurları arasında gösterildi.

“Tarım arazileri için yeni yasal çerçeve”

Lale Yıldız tarafından açıklanan raporda, verimli tarım arazilerinin korunması için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda düzenlemeler yapılması ve tarım alanlarını amaç dışı kullanıma karşı daha güçlü koruyacak bir yasal çerçevenin oluşturulması önerildi. Verimli ovaların gelecek nesillere aktarılmasını güvence altına alacak önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi. Hayvancılıkta yem maliyetleri, mera yetersizliği ve üretici kârlılığı; gıda sanayisinde ise hammadde tedariki, markalaşma, izlenebilirlik, soğuk zincir ve nitelikli iş gücü ihtiyacı öne çıkan sorunlar arasında yer aldı. Su ürünleri sektöründe kirlilik, müsilaj, aşırı avcılık ve desteklerin yetersizliği de çözüm bekleyen başlıklar olarak sıralandı.

“Dijital tarım ve su verimliliği”

Bursa tarımında rekabet gücünün artırılması için üretim miktarının yanı sıra verimlilik ve birim ürün başına yaratılan katma değerin yükseltilmesi gerektiği vurgulandı. Basınçlı ve sensör tabanlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, yağmur suyu hasadı, uygun kalite standartlarını karşılayan geri kazanılmış suyun tarımsal sulamada kullanılması ve dijital karar destek sistemlerinin devreye alınması önerildi. Hassas tarım uygulamaları ve ileri teknolojilerin üretim süreçlerine entegrasyonunun, kaynak kullanımını iyileştirerek iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılığı artırması hedefleniyor.

“Bursa ürünlerinde markalaşma hedefi”

Bursa siyah inciri, Gemlik zeytini, Bursa şeftalisi, Deveci armudu ve Keles kirazı gibi ürünlerin yüksek katma değer potansiyeline dikkat çekilen raporda, coğrafi işaretli ürünlerin üretim ve pazarlama altyapısının güçlendirilmesi istendi. Meyve ve sebze işlemede ileri teknolojilerin kullanılması, yenilikçi gıda ürünlerinin geliştirilmesi ve markalaşma çalışmalarının desteklenmesi de öncelikler arasında gösterildi. Raporda ayrıca üretici örgütleri ve tarımsal kooperatiflerin kurumsal kapasitelerinin, yönetim yapılarının ve pazarlama altyapılarının geliştirilmesi gerektiği belirtildi. Üreticilerin pazara erişiminin kolaylaştırılması ve tarımsal üretimden elde edilen gelirin artırılması, Bursa’nın tarım ve gıda sektöründeki rekabet gücünü yükseltecek temel adımlar arasında değerlendirildi. Sonuç raporu, Bursa’nın sahip olduğu tarımsal üretim ve sanayi altyapısını ortak bir stratejiyle değerlendirmesi gerektiğine işaret ediyor.