BUSİAD’dan “Momentum” ile eğitim ve gelişim vurgusu

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) tarafından düzenlenen Eğitim ve Gelişim Zirvesi 2026-Momentum, BUSİAD Evi’nde gerçekleştirildi. Dördüncü kez düzenlenen zirvede, yapay zekâ ve dijital dönüşümün iş dünyasında yarattığı değişim ile eğitim ve insan kaynaklarının bu dönüşüme nasıl uyum sağlayacağı gündeme taşındı. BUSİAD Başkanı Tuncer Hatunoğlu, açılış konuşmasında “Momentum” temasının hareketin gücünü, ilerleme hızını ve başlayan bir hareketi sürdürebilme yeteneğini ifade ettiğini belirterek, “Harekete geçmek ama durmamak, öğrenmek ama öğrenmeye devam etmek, değişmek ama değişimin sürekliliğini sağlayabilmek” mesajı verdi. Yapay zekâ ile birlikte bilgiye erişimin kolaylaştığını vurgulayan Hatunoğlu, yeni dönemde fark yaratan unsurun yalnızca ne bilindiği değil, doğru soruyu sormak, bilgiyi yorumlamak ve onu değere dönüştürmek olduğunu söyledi. Hatunoğlu, “Yapay zekâ çağında nasıl bir insan yetiştirmeliyiz?” sorusunun hem eğitim hem de iş dünyasının temel gündemlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

“En önemli yatırım insana”

Teknoloji yatırımlarının önemine dikkat çeken Hatunoğlu, makine, otomasyon, robot, dijital sistemler ve yapay zekâya yapılan yatırımların üzerinde hâlâ insana yapılan yatırımın bulunduğunu kaydetti. Hatunoğlu, teknolojiyi kullanacak, değişimi yönetecek ve teknolojiden değer yaratacak olanın yine insan olduğunu dile getirdi. BUSİAD’ın 48 yıllık geçmişinde eğitimin önemli bir yer tuttuğunu belirten Hatunoğlu, BEGEV’den teknik liselerdeki BUSİAD sınıflarına, Ar-Ge ve Dijital Dönüşüm Mühendisliği programlarından Bakımcı Okulu’na kadar çeşitli projeler yürüttüklerini aktardı. Hatunoğlu ayrıca ekim ayı sonunda Enerji Okulu çalışmasının başlayacağını ve iş dünyasının enerji verimliliği konusundaki yetkinliğinin artırılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Zirve kapsamında “Yeni Nesil Sunumlar” başlıklı sunumun yanı sıra “Yapay Zekânın İş Dünyasındaki Dönüştürücü Etkisi” konusu ele alındı. Roksan Kaspi moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde ise Ali Onur Bayrakgil, Sevilay Kavuk ve Demet Dengiz Oral, yapay zekâyla dönüşen iş dünyasında insan kaynaklarının rolünü değerlendirdi.

Programda ayrıca BUSİAD Eğitim ve Gelişim Komitesi’nin “Fabrikadan Sınıfa” sosyal sorumluluk projesi tanıtılırken, etkinlik “Mutluluk Akademisi” oturumuyla tamamlandı.