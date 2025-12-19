BUSİAD’ın kurucu Başkanı Doğan Ersöz unutulmadı

EKONOMİ (BURSA) - Törene BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu (YDK) Başkanı Ergun Hadi Türkay, Geçmiş Dönem BUSİAD Başkanlarından Mehmet Arif Özer, Geçmiş Dönem BUSİAD Başkanlarından ve Doğan Ersöz'ün damadı Günal Baylan ve eşi Merhum Doğan Ersöz’ün kızı Beril Baylan olmak üzere, dernek üyeleri ile Ersöz Ailesi katıldı.

Doğan Ersöz’ün mezarı başında dualar okunmasının ardından, BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, Doğan Ersöz’e hitaben yaptığı konuşmasında, BUSİAD’ın logosundaki gibi Bursa’nın sanayi tarım ve turizmle gelişebileceğini gösteren Kurucu Başkan Doğan Ersöz nezdinde hayatta olmayan 13 kurucusunu da rahmetle, hayatta olan 5 kurucusunu ise minnetle anmak istediklerini söyledi. Küçükkayalar, bize düşen görev onların mirasını nice yıllara taşımak olduğunu kaydetti.

Geçmiş dönem Başkanlarından Mehmet Arif Özer de, bir kurumu liderlerin kurduğunu ve onun değerlerinin katman katman topluma yayıldığını söyledi. Doğan Ersöz’ün kurduğu kurumu sonrasında gelen yöneticilerin de bunu katman katman büyüttüğünü söyledi. Özer, bu anmanın değerlerin yaşatılması açısından çok önemli olduğunu da kaydetti. Kızı Beril Baylan ise 31 yıldır BUSİAD Ailesi’nin kendilerini yalnız bırakmadığını kaydetti. Baylan, hayatta olmayanları rahmetle, yaşayanları da sevgiyle andıklarını belirtti.