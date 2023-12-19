BUSİAD’ın kurucusu Doğan Ersöz anıldı

EKONOMİ (BURSA) - Törene BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu (YDK) Başkanı Ergun Hadi Türkay, Geçmiş Dönem BUSİAD Başkanlarından ve Doğan Ersöz'ün damadı Günal Baylan ve eşi Merhum Doğan Ersöz’ün kızı Beril Baylan olmak üzere, dernek üyeleri ile Ersöz Ailesi katıldı. Doğan Ersöz’ün mezarı başında dualar okunmasının ardından, BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, Doğan Ersöz’e hitaben yaptığı konuşmasında, torunu Begüm Baylan’ın da geçen yıl BUSİAD üyesi olduğunu dile getirdi. Küçükkayalar, “Sizden aldığımız destekle BUSİAD’ı 100 yıllara taşımak istiyoruz” dedi.

BUSİAD Üyesi Prof. Dr. Ali Ceylan da, Ersöz’ün kendisine yol gösterici olduğunu söyledi. Ceylan, Doğan Ersöz’ün çok okumasının da önemli bir özelliği olduğunu kaydetti. BUSİAD Üyesi Şerif Arı da, Ersöz’den okumak ve bahçeyle meşgul olmak konusunda aldığı tavsiyelere uymaya çalıştığını kaydetti. Kızı Beril Baylan ise babasının, okumak konusundaki bakışını anlatırken, var olmanın önemini babasından öğrendiğini de dile getirdi.