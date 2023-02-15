BUSKİ’den iş sağlığı için uluslararası işbirliği

BURSA (EKONOMİ) - Bursa’nın güçlü altyapıya sahip olması için önemli yatırımları hayata geçiren BUSKİ, diğer taraftan çalışanlarına da sağlıklı, huzurlu ve mutlu çalışma ortamı sunmak için İSG faaliyetlerine büyük önem veriyor. Almanya’dan gelen heyetle yapılan görüşmelerde, ISSA tarafından iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması için dünyada pek çok ülkede yürütülmekte olan “Vision ZERO” projesinin bir ayağı da Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşmiş oldu. Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşları Birliği (ISSA) heyeti, Bursa temasları kapsamında ilk olarak BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç’i ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. BUSKİ’nin çamur yakma tesisini gezen heyet, yapımı devam eden Dürdane Deresi ıslah çalışmalarını da yerinde inceledi. İki kurum arasındaki iyi niyet mektubu, tarihi belediye binasında imzalandı.

“Pilot projeler gerçekleştireceğiz”

İmza töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, “Bursa’mızdan başlamak kaydıyla projeyi ülkemizin her bir bölgesine yayma hedefimiz var. Bunların yapılmasının asıl amacı tüm personelin can güvenliğini ileri seviyeye taşımak, pilot projeler geliştirip uygulamak, elde edilen sonuçları kongre ve seminerlerde paylaşıp personelin can güvenliğini en üst seviyede tutmak. Suya atılan taş misali dalgalar gibi ülkemize yayılmasını temenni ediyorum” dedi. ISSA İnşaat Kazalarını Önleme Bölümü Başkanı ve Alman Sosyal Kaza Sigortalar Kurumu (DGUV) Kıdemli Uzmanı Prof. Karl-Heinz Noetel de son derece önemli bir işe imza attıklarını vurguladı. Noetel, tek amaçlarının çalışanların işe gelip giderken daha sağlıklı olmasını sağlamak olduğunu kaydetti.