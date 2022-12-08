BUTEXCOMP’tan Yeşil Dönüşüm Çağrısı

BURSA (EKONOMİ) - BUTEXCOMP ile Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında, teknik tekstil ve kompozit malzeme sektörlerinin değer zincirinde ağ oluşumunun desteklenmesi ve yeni yeşil ürünlerin tanıtılması hedefleniyor. Çağrıya çıkılan ‘KOBİ’ler İçin Yeşil Ürün Hibe Programı’ kapsamında uzmanlar ve akademisyenlerin katılımıyla bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Seminerde BUTEKOM Akademik Danışmanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karahan ve BUTEXCOMP İnovasyon Uzmanı Mutlu Sezen, Yeşil Ürün Programı’nın tanıtımını yaptı. Yeşil dönüşümün hayatın her alanında önemli bir parametreye dönüştüğünü kaydeden Prof. Dr. Mehmet Karahan, “Yeşil dönüşüm sürecinde önemli bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Gerek ürün gerek üretim süreçleri bazında karbon salınımını azaltacak, çevreyi daha az kirletecek, daha fazla doğal kaynak kullanımını esas alacak, üretimde, verimlilikte, işçilikte daha çok tasarruf sağlayacak proses ve metotların firmalar tarafından projelendirilmesini istiyoruz. Bu projelerden 5’ini seçeceğiz ve bunların desteklenmesini sağlayacağız. Hem uzmanlık, hem mentorluk açısından destekler, firmanın önerdiği yöntemin hayata geçirilmesi noktasında geçerli olacak” dedi. Başvuruların, 30 Aralık 2022 Cuma günü saat 23.59’a kadar alınmaya devam edeceği belirtildi.