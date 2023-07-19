BUÜ Rektörü Yılmaz: “Sanayici en önemli iş ortağımız konumunda”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ın Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğüne atanmasının ardından üniversite-sanayi işbirliği protokolleri kaldığı yerden devam ederken çalışmaların ilk adımı alternatif enerji kaynakları konusunda atıldı. Üniversite, bu alanda ciddi projelere adım adan RMS firmasıyla “Yeşil Hidrojen Enerjisi Üretimi ve Dağıtımı” konusunda protokol imzaladı.

Törende konuşan Rektör Yılmaz, BUÜ’nün akademik ve bilimsel deneyimiyle iş dünyasının pratik bilgisini buluşturmaya yeni dönemde de devam edeceklerini vurgularken, “Sanayici bizde bulunan bilimsel ve akademik bilgiyi hızlı şekilde pratiğe dökebileceğimiz en önemli iş ortağımız konumunda bulunuyor. Bu anlamda da protokoller imzalamak ve birlikte projeler üretmek istiyoruz. Genel parametrelerde Türkiye ortalamasında yer alıyoruz. Fakat bizim bu göstergeleri çok daha yukarıya çıkarmamız gerekiyor. Üniversite olarak, iş dünyasındaki ortaklarımızın da desteğiyle bu hedefe ulaşmak için çalışacağız” dedi.

‘Sürdürülebilir Kampüs’ için çalışılacak

ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz de firmadan gelen talepleri değerlendirdiklerini ve daha önce yeşil enerji alanında yürüttüğü projelerden elde ettikleri deneyimleri iki tarafın da faydalanacağı şekilde kullanacaklarını söyledi. Karagöz, bu alanda yapılacak çalışmaların geleceğin alternatif enerji kaynaklarını doğru şekilde kullanmaya rehberlik edeceğini de sözlerine ekledi.

Yaklaşık 8 yıldır enerji alanında faaliyet gösterdiklerini söyleyen RMS Genel Müdürü Volkan Aslan ise yeşil enerji ve hidrojen konularında da ciddi çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Protokol ile Bursa Uludağ Üniversitesi’nin, ‘Sürdürülebilir Kampüs’ hedefleri kapsamında RMS firması ile temiz enerji çözümleri noktasında projeler hayata geçirilecek. İşbirliği aynı zamanda temiz enerjili laboratuvar kurulumu ve bu alanda kariyer hedefi bulun öğrenciler için yarı zamanlı iş ve staj desteği kazandıracak.