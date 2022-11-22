BUÜ’de tekstilin geleceği konuşuldu

BURSA (NB EKONOMİ)

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörlüğü, ‘Atığın Modası Geçti’ başlığıyla “Sürdürülebilir Tekstil” konusunun ele alındığı bir organizasyon düzenlerken sektör temsilcileri ile akademisyen ve öğrencileri bir araya geldi. Etkinliğin açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Toplumun refahı ve gelişmesi için ihracata ihtiyacımız var. İhracat için üretmeye ihtiyacımız var. Üretmek için de malzemeye ihtiyacımız var. Bizden öncekilerin miras bıraktığı, bizim de sonraki nesile miras bırakmak zorunda olduğumuz ve hoyratça kullandığımız bir evren düzenimiz var. Tüm mesele bu işin dengesini doğru kurabilmektedir. Sürekli ilerleme adı altında çok büyük bir enerji, su ve toprak tüketimi yapılıyor. İlerlemeyelim, kendimizi geliştirmeyelim de diyemeyiz. Tek bir doğru yok. Bu konuda fikirler geliştirmemiz gerekiyor. Başka ülkeler bize örnek olmasın, biz artık başka ülkelere örnek olacak projeler ortaya koyalım. En azından bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret etmeliyiz. Ülkemize, kaynaklarımıza ve dünyamıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor” dedi.

“Toksik yükü çok ağır”

BUÜ Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörü Prof. Dr. Güray Salihoğlu ise “Bugün sürdürülebilir tekstil diyoruz. Sektör milyonlarca çalışanı, uzun tedarik zincirleri var ve yüksek istihdam sağlıyor. Ancak çok fazla su ve enerji harcıyor. Toksik yükü ağır ve çok kirleten bir sektör. Lif üretiminden imalata, dağıtım ve perakendecilikten geri kazanıma, oluşan atıkların yönetimine kadar her aşamasında yüksek oranda çevresel yük çıkarıyor. Dünyada yapılan bir araştırmaya göre oluşan tekstil atıklarının yüzde 1’inden daha az bir kısmı yeni ürün olarak geri kazanılıyor. Tekstil endüstrisinin daha az ve dayanıklı ürün üretmesi önemli. Ölmeyen tasarımlar yapılabilir. Temiz kaynaklar kullansın. Böylelikle kullanılan ürünler çöp olmadan hayatın içinde kalmaya devam edecektir” diye konuştu.

Atıklar hediye çeki oldu

Açılış töreninin ardından Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörü Prof. Dr. Güray Salihoğlu, Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Turhan, Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Kut, İpekiş Genel Müdürü Aşkın Kandil, Yılmaz İpek Kalite Sistem ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi Hazal Onat, Nursim Geri Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Bilun Aksoy, Sanatçı Elif Kılıç ve BUÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Salihoğlu’nun bulunduğu geniş katılımlı bir panel düzenlendi. Panelde yer alan konuşmacılar tekstil sektöründeki atık yönetimi ve geri dönüşüm uygulamalarına dair görüşlerini paylaştı. Program kapsamında önemli bir sosyal sorumluluk çalışması da yürütüldü. Fuaye alanında hazırlanan geri dönüşüm kutularına eski giysi ve eşyalarını getiren katılımcılar, karşılığında kitap ve kırtasiye ürünleri alabilecekleri hediye çekleri ile ödüllendirildi.