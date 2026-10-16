BUÜ’ye 30 bin metrekarelik modern derslik yatırımı

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), eğitim ve araştırma altyapısını güçlendirecek yeni yatırımlarını hizmete aldı. Yaklaşık 30,2 bin metrekare inşaat alanına sahip Merkezi Derslik Binası’nın yanı sıra Sanat Galerisi açılırken, üniversitenin kuruluşundan bugüne uzanan 50 yıllık tarihini kayıt altına alan “50. Yıl Kitabı” da tanıtıldı. Üniversitenin farklı fakültelerinden öğrencileri aynı çatı altında buluşturacak Merkezi Derslik Binası, eğitim altyapısına yönelik önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor. Dört katlı ve 30 bin 199 metrekare inşaat alanına sahip yapı, farklı disiplinlerdeki öğrencilerin temel bilim derslerini ortak bir merkezde almasına imkan sağlayacak. Hizmete açılan yeni binada 4 büyük amfi, 5 küçük amfi, 5 büyük salon derslik ve 7 laboratuvar bulunuyor. Tıp, diş hekimliği, mühendislik, mimarlık, fen-edebiyat ve ziraat başta olmak üzere farklı fakültelerin öğrencilerinin kullanacağı tesis, lisansüstü öğrenciler için kameralı tez savunma salonunu da bünyesinde barındırıyor.

“Araştırma üniversitesi vizyonu”

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yatırımların üniversitenin araştırma üniversitesi vizyonuna katkı sağlayacağını belirterek, farklı dönemlerdeki üniversite yönetimlerinin katkılarıyla başlatılan projenin tamamlanmasının önemine dikkat çekti. Yılmaz, temel hedeflerinin üniversiteyi ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü bir konuma taşımak olduğunu ifade etti. Üniversitenin yeni Sanat Galerisi’nin açılışı da aynı program kapsamında gerçekleştirildi. Galerinin yanı sıra hazırlanan “50. Yıl Kitabı”, BUÜ’nün kurumsal geçmişini ve gelişim sürecini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

“50 yıllık kurumsal hafıza kayıt altında”

Kitabın editörlerinden BUÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan, çalışmanın üniversite fikrinin ortaya çıktığı 1965 yılından başlayarak kuruluş ve gelişim aşamalarını kapsadığını belirtti. Arşiv belgeleri, eski gazete kayıtları ve dönemin aktörleriyle yapılan görüşmeler üzerinden hazırlanan eser, Bursa’da üniversite kurulması için yürütülen çalışmaların tarihsel sürecini ortaya koyuyor. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin kuruluş süreci 11 Nisan 1975’te resmiyet kazanırken, kitapta üniversitenin kuruluşuna katkı sunan siyasetçi, bürokrat ve kent dinamiklerinin rolüne de yer veriliyor. Program, Sanat Galerisi ile “50 Yıllık Zaman Cetveli” sergisinin gezilmesi ve çalışmalara katkı sunan akademisyenlere plaket verilmesinin ardından sona erdi.