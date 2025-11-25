BUYSAD Başkanı Özen: “Artan maliyetler tağşiş riskini büyütüyor”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Şakir Özen, endüstriyel yemek tedarik zincirinde kalite güvencesinin işletmeler için yalnızca tercih değil, zorunluluk haline geldiğini söyledi. EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelerek sektörle ilgili bilgiler veren Abidin Özen, üretim ve dağıtım süreçlerinde izlenebilirliğin artırılmasının gıda güvenliği açısından kritik olduğunu vurguladı. Küresel jeopolitik gerilimler, kuraklık ve tarımsal girdi maliyetlerindeki yükselişin gıda fiyatlarını etkilediğini hatırlatan Başkan Özen, bu durumun bazı segmentlerde tağşiş vakalarını artırdığına dair resmi bildirimlere de yansıdığını ifade etti. Başkan Özen, tereyağı, zeytinyağı ve temel yağ gruplarında da benzer sorunların yaşandığını belirterek, sektörün bazı noktalarında uygulanan aşırı düşük fiyat politikalarının satın alma birimlerinde yanlış algılar oluşturabildiğine dikkat çekti. Özen, beklenenden çok daha düşük maliyetle teklif edilen menülerin, tağşiş riskinin yanı sıra üretim süreçlerindeki güvenlik adımlarının da doğru yönetilmediğine işaret edebileceğini ifade etti. Gıda güvenliğini toplum sağlığının temel bileşeni olarak tanımlayan Özen, tağşişli ürünlerin piyasaya arzıyla mücadelede yaptırımların güçlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Başkan Özen, “Yanıltıcı ürün satışı yalnızca üretici tarafında değil, tedarik zinciri boyunca sorumluluk doğuruyor. Etkin denetim ve caydırıcı cezalar bu süreci desteklemeli” değerlendirmesinde bulundu.

Artan gıda fiyatları yemek sanayicisini zorluyor

Manşet enflasyondaki gerilemenin sektörün yaşadığı maliyetleri yansıtmadığını vurgulayan Başkan Özen, “Genel enflasyon düşüyor ama gıda fiyatları yüzde 30’un üzerinde. Bu tablo yemek üreticilerinin maliyetlerini doğrudan artırıyor” dedi. Özen, yemek üreten firmaların müşteri kaybetmemesine rağmen sanayide vardiyaların düşmesi, istihdamın azalması gibi nedenlerle yüzde 20’ye yakın küçülme yaşadığını dile getirdi. Özen, taşımalı yemek hizmetlerinde akaryakıt fiyatlarındaki artışın firmalar için önemli bir yük oluşturduğunu, enerji maliyetlerindeki yükselişin de üretim süreçlerine doğrudan yansıdığını belirten Özen, bu gelişmelerin sektörün yükünü ağırlaştırdığını kaydetti. Abidin Şakir Özen, fiyat-maliyet dengesine dikkat çekerek, “Firmalarımız doğru fiyatlarla ayakta kalmaya, sürdürülebilirliği sağlamaya çalışıyor. Ancak mevcut şartlarda rekabeti ve maliyeti yönetmek her geçen gün daha da güçleşiyor. Gıda enflasyonu gerçekten bizi çok etkiliyor. Önümüzdeki dönemde başka zorluklarla karşılaşmamamız için kamuoyunun ve hizmet verdiğimiz kurumların bu tabloyu doğru değerlendirmesi gerekiyor” dedi. Yaz aylarında bu yana tahsilatlarda da ciddi sıkıntılar yaşandığına vurgu yapan Özen, sektörlerde yaşanan konkordatoların da endüstriyel yemek sektörünü olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

30 üyesi bulunan BUYSAD’ın Bursa’da yaklaşık 3 bin çalışanla günlük 400 bin yemek üretimi yaptığını kaydeden Özen, Tarım İl Müdürlüğü’ne kayıtlı olmayan işletmelerde yapılan üretimlerin halk sağlığını tehdit ettiğine dikkati çekti. Türkiye’de üretilen yemeklerin yüzde 25’inin yemek sanayicileri tarafından üretildiğini anlatan Özen, geniş bir alana etki eden sektörün titizlikle denetlendiğini vurguladı.

Örnek Yemek olarak çevre illerde büyüyor

Aynı zamanda Örnek Yemek Yönetim Kurulu Başkanı da olan Abidin Şakir Özen, yemek üretim süreçlerini her geçen gün daha verimli hale getirirken, Manisa, İstanbul ve İnegöl başta olmak üzere çevre illerde de yerinde üretimlerle büyüdüklerini bildirdi. 13 bini yerinde üretim, 9 bini taşımalı yöntemle günlük 22 bin yemek üretimi yaptıklarını belirten Abidin Şakir Özen, 400 çalışanla günlük 185 noktaya yemek hizmeti verdiklerini ifade etti. Sanayi kuruluşlarının yanı sıra sağlık ve eğitim kurumlarına endüstriyel yemek hizmeti sunduklarını belirten Özen, başta tekstil ve otomotiv olmak üzere Bursa sanayisinin sürükleyicisi olan sektörlere hizmet verdiklerini anlattı. Grubun bir diğer önemli markasının da Abidin Usta Osmanlı Sofrası olduğunu hatırlatan Abidin Şakir Özen, Bursa’da 6 farklı lokasyonda Bursa’nın kendine has lezzetlerini günümüze taşımak için çaba gösterdiklerini vurguladı.