Büyükakın, AFAD Koordinasyon Toplantısı’na katıldı

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlık seçiminin ardından Kocaeli’ye dönerek yoğun programına kaldığı yerden devam etti. Başkan Büyükakın, bugün sabah saatlerinde ilk olarak Kocaeli Valisi İlhami Aktaş başkanlığında düzenlenen AFAD Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda, hafta başından itibaren Kocaeli’yi etkisi altına alan sağanak yağışların yol açtığı olumsuzluklar, müdahale çalışmaları, su baskınları, kurtarma ve tahliye faaliyetleri ile ulaşımın güvenli şekilde sağlanması amacıyla alınan tedbirler değerlendirildi. Vatandaşların can güvenliğinin korunması, yağışların neden olduğu sorunların giderilmesi ve günlük yaşamın yeniden normale dönmesi için sahada devam eden çalışmaların yanı sıra ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon da ele alındı.