Büyükakın, Alikahya-Stadyum tramvay hattı’nda test sürüşünü gerçekleştirdi

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Kocaeli’nde yeni hattın test sürüşü büyük katılımla gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, UlaşımPark Genel Müdürü Serhan Çatal, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, belediye personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlk test sürüşü Büyükakın’dan

Hattın ilk test sürüşünü gerçekleştiren Büyükakın, “Bu tramvay hattında kuplajlı çalıştık. Eskiden tek set olarak çalışan tramvay şimdi iki set olarak yolcu taşıyacak. Otogar-Alikahya hattında bütün duraklarımız kuplaja uygun hale getirildi. Şubat ayında diğer araçlarımız, duraklarımız ikili araçların yanaşmasına uygun hale getirilecek. Yeni sistemle birlikte iki tramvay seti birbirine eklenerek tek seferde 600 yolcu taşınabilecek” ifadelerini kullandı.

Kartepe uzatması 8 ay içinde başlıyor

Tramvayın Alikahya'dan Kartepe'ye ulaştırılacağının bilgisini veren Büyükakın, “Tramvayı artık buradan Kartepe’ye doğru uzatmanın zamanı geldi. Planlama çalışmasını yaptık. Kartepe’ye uzanacak olan 1.4 km hattı, ihale kapsamında iş artışı yaparak hızla başlatacağız. Bu hatta 2 durak daha olacak. İlki belediye kampüsünün olduğu eski EDOK Komutanlığının orada olacak. Daha sonra Nesibe Aydın Okullarının olduğu bölgeye erişecek. 1.4 kilometrelik etabı tamamladıktan sonra Kartepe Kent Meydanına doğru gideceğiz” şeklinde konuştu.

Stat bölgesine 2000 araçlık otopark

Kocaeli Stadyumu çevresindeki trafiği rahatlatmak amacıyla bölgeye 2 bin araç kapasiteli otopark yapılacağını söyleyen Büyükakın, “Stadın hemen alt tarafında, Asım Kibar OSB’ye ait 50 dönümlük alanda çalışmalar başladı. O bölgenin mülkiyeti OSB’de kalacak şekilde otopark yapacağız. Hava şartları el verirse milli maça yetiştirmeyi planlıyoruz,” dedi.

“Şehrimizi adım adım raylı sistemle örüyoruz”

Kocaeli’de raylı ulaşımın sürekli büyüdüğünü vurgulayan Büyükakın, “İlk başladığımızda, 2014 yılında 7.4 kilometrelik hat yapmıştık. 2019'da 2.2 kilometrelik bir ekleme yapıldı. 3.1 kilometrelik Şehir Hastanesi hattı açıldı. Bugün açtığımız hatla birlikte toplamda 17.3 km uzunluğunda bir tramvay hattımız oldu” ifadesini kullandı.