Büyükakın, Kocaelispor’un 3 puanını kutladı

Koceli

Süper Lig'in 21 haftasında Kocelispor, zorlu Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerek tüm kente büyük bir sevinç yaşattı. Yeşil-Siyahlılara 3 puanı getiren goller, Dan Agyei'den geldi. Bu galibiyetle Kocelispor, Süper Lig'deki puanını 27'ye yükseltti.

Galibiyetin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Kayserispor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrılan Kocaelispor’umuzu tebrik ediyorum. Teknik heyetimizi, futbolcularımızı ve takımımızı deplasmanda yalnız bırakmayan büyük taraftarımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükakın’ın, günün kahramanı, son saniyelerde yaptığı kurtarışla adeta 3 puanı getiren isim olan Yeşil-Siyahlıların kalecisi Gökhan Değirmenci’ye, gollere geçit vermeyen dijital çizimiyle tebrik etti.