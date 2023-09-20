Büyükelçiler ve Konsoloslar Soğanlı’da balon ile Kayseri’yi izledi

KAYSERİ / EKONOMİ

Soğanlı Vadisi turuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altuntaş, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Lübnan Büyükelçisi Ghassan Moallem, Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Alonso Campos Fallas, Karadağ Büyükelçisi Perisa Kastrotovic, Ekvador Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma, Meksika Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, Guatemala Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, Arjantin Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas, El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon, Uruguay Büyükelçisi Hugo Cayrus, Peru Büyükelçisi Cesar Augusto De las Casas Diaz, misyon şefleri ve fahri konsoloslar katıldı.

Vali Gökmen Çiçek “Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Soğanlı Vadisinde bir turizm atağı başlatmıştık. Bunun meyvelerini almaya başladık. Şu anda bölgeye çok ciddi bir rağbet var. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti ile Paraguay arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yılı nedeniyle, 23 kişilik bir diplomat ekibini Soğanlı Vadisinde ağırlıyoruz. Bölgenin kalkınması için ilimiz ve ülkemiz turizmine katkısının olacağını düşündüğümüz her türlü faaliyetin altında bizim imzamız olacak ve yapılacak her türlü faaliyeti destekleyeceğiz. Kayseri için, ülkemiz için çalışmaya, koşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Diplomatlar ile sıcak hava balonuna binen Çiçek, “Misafirlerimiz vadiyi ve Erciyes’i gökyüzünden izleme fırsatı buldu. Büyüleyici manzaraya karşı hayranlıklarını gizleyemediler. Ziyaretlerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum” dedi. Diplomatlar adına konuşan Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta’da, “Bölgenin atmosferi bambaşka, gerçekten hayran kaldık. Vatandaşlarımızın burayı görmesini çok istiyorum. Paraguay’dan buraya gelecek olan turist sayısını 3’e katlayacağız” ifadelerini kullandı.