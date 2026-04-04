Büyükgöz, “Her alanda güçlü bir Gebze oluşturduk”

Merve Esin Adıgüzel/Kocaeli

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, düzenlediği basın toplantısında görev süresinin ikinci döneminde geride bırakılan iki yılı değerlendirdi. Kentte “sessiz devrim” olarak nitelendirdiği çalışmaların zamanla daha iyi anlaşılacağını ifade eden Büyükgöz, “Kullandığımız kavramlar bugün daha net karşılık buluyor. Gebze’de sağlam işler yaptık, geleceği güvence altına aldık. İki yılı geride bıraktık. Gebze halkının teveccühüyle ikinci dönemimize başladık” diye konuştu.

“Dijital dönüşümde öncüyüz”

Gebze’nin dijitalleşme alanında önemli bir noktaya geldiğini belirten Büyükgöz, “Birçok hizmetimizi dijital ortama taşıdık. Avrupa ve Türkiye’de örnek gösterilebilecek bir noktadayız. İnteraktif çözümler ve dijital belediyecilik en güçlü başlıklarımızdan biri” ifadelerini kullandı.

Büyükgöz, “Yüzde 92 oranında dijital hizmet sunuyoruz. Akıllı kent sistemleriyle Türkiye’de öncü konumdayız” diye konuştu.

17 bin metrekarelik atık kompost tesisi

Zinnur Büyükgöz, çevre yatırımları kapsamında hayata geçirilen atık kompost tesisine ilişkin, “Pelikli bölgesinde kurduğumuz tesis, 45 bin metrekarelik parsel içerisinde yaklaşık 17 bin metrekarelik aktif kullanım alanına sahip olacak. Pazarlardan toplanan sebze ve meyve atıkları, park ve bahçelerden çıkan budama artıkları ile organik materyaller burada işlenerek yüksek kaliteli kompost gübreye dönüştürülecek. Bu sayede hem atıkların ekonomiye kazandırılmasını sağlayacağız hem de çevre kirliliğinin önüne geçerek sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

“Önce insan dedik”

Sosyal belediyecilik anlayışına dikkat çeken Büyükgöz, “Önce insan dedik ve bunu rakamlarla ortaya koyduk. İhtiyaç sahibi ailelere desteklerden engelsiz hizmetlere kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürüttük” dedi.

“Gebze sadece sanayi kenti değil”

Gebze’nin kimliğini yeniden tanımladıklarını ifade eden Büyükgöz, “Yıllarca ‘sanayinin başkenti’ olarak anılan Gebze’yi, tarih, turizm, bilişim ve inovasyon kenti olarak konumlandırıyoruz” dedi.

Tarihi değerlerin yeniden gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Büyükgöz, “Hannibal Mezarı ve Hünkar Çayırı gibi önemli mirasları turizme kazandırmak için girişimlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Kültür ve sanat faaliyetleri arttı

Kültürel etkinliklerin önemli ölçüde arttığını söyleyen Büyükgöz, “Kitap fuarlarımız 569 bin ziyaretçiye ulaştı. Kültür merkezlerimizde milyonun üzerinde katılım sağlandı” dedi.

Altyapı ve imarda büyük artış

İmar ve mülkiyet alanında önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Büyükgöz, “Geçmiş 100 yılda 5 bin 800 hektar alan planlanmışken, son 7 yılda bu rakamı 6 bin 300 hektara çıkardık. 50 bine yakın vatandaşımızı tapusuna kavuşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Kentin ulaşımına nefes aldıracak projelere değinen Büyükgöz, “Gebze’nin kuzey-güney aksında en önemli arterlerinden biri olacak yol projesi onaylandı. Ulaştırma Bakanlığı ihale sürecini yürütüyor” ifadelerini kullandı.

“Üst yapı dönemi başlıyor”

Altyapı yatırımlarının büyük ölçüde tamamlandığını belirten Büyükgöz, “Artık üst yapı çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Metro devreye girdikten sonra kent merkezinde yeni ulaşım düzenine geçeceğiz” şeklinde konuştu.

Sosyal tesisler ve yeşil alanlar arttı

Kentte sosyal yaşam alanlarının artırıldığını söyleyen Büyükgöz, “Göreve geldiğimizde sosyal tesis yoktu, bugün 10 farklı noktada hizmet veriyoruz. Ayrıca 638 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırdık” dedi.

“Gerçek belediyecilik görünmeyeni yapmaktır”

Eğitim ve kamu yatırımlarına sağlanan katkılara da değinen Büyükgöz, “43 okulun mülkiyet sorununu çözdük. Bunlar görünmez ama kentin geleceğini belirleyen hizmetlerdir. Gerçek belediyecilik budur. Her gün 450 aileye iki öğün yemek ulaştırıyoruz. Bunu sessizce, kimseyi incitmeden yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Arama kurtarma ekibimiz ulusal düzeyde çalışıyor”

Göreve geldikten sonra kurulan arama kurtarma ekibinin akredite olduğunu vurgulayan Büyükgöz, “Kocaeli’de ilk akredite ekiplerden biri olduk. Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu Bozkurt sel felaketi, Elazığ depremi ve orman yangınlarında aktif görev aldık. AFAD’a düşen ihbar aynı anda bize de geliyor ve ihtiyaç halinde ekiplerimiz hızla yola çıkıyor” diye konuştu.

Bu yapının daha da genişletileceğini belirten Büyükgöz, “STK’larla, fabrikalarla ve mahallelerle iş birliği yaparak daha yaygın bir arama kurtarma ağı oluşturacağız” dedi.

Aile ve eğitim odaklı projeler

Aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Büyükgöz, “Baba-çocuk ve anne-çocuk atölyeleriyle aile içi bağları güçlendiriyoruz. Enderun Çocuk Atölyeleri ile eğitim desteği sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Gebze’de okuma alışkanlığını artırmaya yönelik projelere dikkat çeken Büyükgöz, “Her ay 1071 kitap dağıtıyoruz. Aileler kitapları okuyup analiz ediyor, ardından yazarlarla bir araya geliyor. Bu proje aile içinde okuma kültürü oluşturdu” diye konuştu.

Gençlik ve eğitim yatırımları

Gençlere yönelik yatırımlara değinen Büyükgöz, “Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere 10 bin lira destek veriyoruz. YKS başvuru ücretlerini karşılıyoruz” dedi.

Kentte 7 kütüphane bulunduğunu ve bu sayının artacağını belirten Büyükgöz, “68 bin kayıtlı üyemiz var, günlük 2 bin 500 ziyaretçi ağırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Spor yatırımlarına da değinen Büyükgöz, “Göreve geldiğimizde 7 bin civarında lisanslı sporcu vardı, bugün bu sayı 39 bin 400’e ulaştı. 33 farklı branşta faaliyet yürütülüyor” dedi.

Gebzespor’un yeniden ayağa kaldırıldığını, voleybol takımının üst liglere yükseldiğini belirten Büyükgöz, “Gebze artık spor kenti olarak anılıyor” ifadelerini kullandı.

Uluslararası organizasyonlar düzenleniyor

Kentte ilk kez birçok spor organizasyonunun düzenlendiğini vurgulayan Büyükgöz, “BMX Türkiye Şampiyonası, ultra trail maratonu, off-road festivali gibi etkinlikleri hayata geçirdik” dedi.

Önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeleri de paylaşan Büyükgöz, emeklilere yönelik “Vefa Kafe”, gastronomi atölyesi, kadın ve çocuk eğitim merkezleri ile kompost tesisi gibi yatırımların gerçekleşecegini ifade etti.